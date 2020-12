Vie dello shopping, Como resiste con i turisti

Varese, Corso Giacomo Matteotti

Per tutte le provincie le diminuzioni sono state significative, ma gli andamenti molto differenziati. Bergamo, città a forte vocazione turistica con oltre 2,5 milioni di visitatori nel 2019, ha visto un calo delle attività commerciali nei primi sei mesi del 2020 pari al 3,3% del totale complessivo (con un saldo tra aperture e chiusure di 53 negozi, corrispondenti a circa 6mila mq). La competizione all’interno del capoluogo tra il centro della città bassa e quello di Bergamo alta ha portato nel tempo dei cambiamenti nelle dinamiche dei flussi pedonali, penalizzando alcune vie e premiando altre. Nonostante il lockdown il settore commerciale del capoluogo è stato meno colpito rispetto ad altri comparti, il fatturato nel terzo trimestre ha perso il 2,4% (-17% nel secondo trimestre, fonte camera di commercio di Bergamo). È stato favorito dall’afflusso di turisti durante i mesi estivi tanto di stranieri di prossimità, dalla Germania in primis, quanto da presenze nazionali che insieme all’apertura dei negozi hanno supportato gli acquisti anche nelle vie centrali. Strade quali via XX Settembre, con i suoi 76 negozi oppure via Sant’Andrea con circa 62 esercizi attivi, un terzo nel settore del fashion, hanno mantenuto il propri appeal. Allo stesso modo alcune strade della città alta come via Gombito oppure via Colleoni, rispettivamente con 28 e 38 negozi in prevalenza di brand internazionali, hanno mantenuto la propria attrattività. I canoni hanno mantenuto valori tra un minimo di 220 euro/mq/anno fino a un massimo di 580 euro/mq/anno per le migliori posizioni. Varese ha perso 39 negozi, contrazione riconducibile in molti casi a criticità pregresse. La rete commerciale è contraddistinta da negozi con clientela fidelizzata, anche tra le nuove generazioni. Soffrono invece le grandi catene di abbigliamento. Brescia risente di una crisi che si protrae ormai da tempo. La crisi sanitaria ha ulteriormente aggravato la situazione. Hanno sofferto anche le strade centrali quali corso Zanardelli o corso Magenta dalle quali alcuni brand hanno preferito diversificare la propria rete in altri capoluoghi. E hanno chiuso alcuni negozi storici della città.