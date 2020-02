Vie dello shopping: Milano resta record, Venezia sale nei canoni

E i canoni? Nei dati di Cushman & Wakefield il valore della locazione annuale ha raggiunto in via Montenapoleone quota 13.700 euro al metro quadrato all’anno, sostanzialmente stabile con una crescita dell’1,5% su un anno prima. A Roma i canoni più elevati sfiorano i 12.500 euro al metro quadro all’anno in via Condotti, a Venezia arrivano a 7.200 euro (+4,2% sul 2018) in Calle San Moisè, in aumento del 14,3% in un anno, la migliore performance di crescita.

Tornando a Milano Montenapoleone resta la posizione più ambita. Qui si concentrano oltre 80 vetrine con i brand più noti e ricercati del lusso, da Louis Vuitton a Dior, da Cartier a Prada, passando per Valentino, Bottega Veneta, Gucci e Brunello Cucinelli.

Soffre, invece, via della Spiga dove si registrano alcune chiusure importanti. «Ci sono alcuni immobili sfitti – continua Thomas Casolo –. Negli ultimi tre anni abbiamo visto le maggiori firme trasferirsi in via Montenapoleone. Via Spiga deve cambiare pelle perché sta registrando anche un cambiamento nel tipo di clientela. L’obiettivo oggi deve essere cercare di rilanciarla con brand emergenti. Noi abbiamo portato, per esempio, il brand di capispalla Canada Goose, ma arriverà anche Ralph Lauren (che al momento non ha negozi a Milano, ndr) con un innovativo concept store con bar e caffetteria».