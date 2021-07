Vienegiututto: la polemica no vax esplode sui social con un hashtag

1' di lettura

Vienegiututto (tutto attaccato, ovviamente) è l’hashtag legato al covid e ai vaccini, rimasto in tendenza per parecchie ore nella giornata di lunedì. Cavalcato soprattutto dai no vax ma non solo, in un botta e risposta dove, spesso, più che gli argomenti e i dati avevano la meglio gli insulti.

A fare da detonatore alcune notizie del giorno che hanno dato il là alla discussione. “In Israele, 152 morti di Covid dopo la seconda dose. Attenti, qui #vienegiututto”, twitta un utente. Al quale risponde per le rime qualcun altro: “Vi siete già dimenticati i 130mila morti dello scorso inverno? Vaccinatevi, o #vienegiututto”. Anche alcuni siti di informazione utilizzano l’hashtag, come ad esempio il quotidiano Il Tempo: “Letta chiede l’obbligo vaccinale. E sul green pass è guerra nel governo #vienegiututto”, twitta la testata.

Loading...

Il duello tra no vax e pro vax, tra chi cioè rifiuta il vaccino anti covid e chi invece lo sponsorizza, si fa sempre più rovente e i social, come sempre, sono lo specchio di quanto sta accadendo a livello sociale nel paese. Ed ecco che su Twitter, dopo #pfizerdown sale ora in tendenza l’hashtag #vienegiututto. A sdrammatizzare, ci pensa un utente: “Sono andato al bar, gli ho fatto presente che sta per venire giù tutto, lo dice il twitter. Si sono messi a ridere”, scrive.

Di certo c’è che a oggi, pur in presenza di una risalita forte dei contagi in Italia e non solo il numero di vittime e di casi gravi si sta mantenendo su livelli gestibili. A fare la differenza è la diffusione delle vaccinazioni.

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e delle azioni di contrasto è mostrato in due mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia di nuovi casi, morti, ricoverati e molte infografiche per una profondità di analisi.

La mappa dei vaccini in tempo reale mostra l’andamento della campagna di somministrazione regione per regione in Italia e anche nel resto del mondo.

Guarda le mappe in tempo reale: Coronavirus - Vaccini Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi, di saperne di più dall’andamento alle cause per proseguire con i vaccini. Su questi temi potete leggere le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Ecco tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui potete iscrivervi alla newsletter