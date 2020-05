Vieni per tre notti e ne paghi 2, regioni e città si contendono i turisti a colpi di bonus L’iniziativa annunciata dalla Regione Sicilia. Firenze si sta attrezzando per aggiungere un suo voucher oltre a quelli previsti dal governo Allo studio sconti e incentivi in Emilia Romagna. Un premio di soggiorno nel Cilento di Andrea Gagliardi

Sarà un’estate con ombrelloni distanziati e mascherina. Ma sarà anche un’«estate Italiana». Ancora molte le incognite sugli spostamenti infraeuropei. E di fronte ai rischi comunque connessi al coronavirus è facile pensare che chi ha la fortuna di avere una seconda casa al mare, in montagna o in campagna, la sfrutterà al massimo per le vacanze estive. Certo è che il turismo in ginocchio. L’arresto dei flussi turistici, a partire da marzo, è un pessimo segnale che rischia di compromettere la stagione estiva. Il governo sta studiando forme di incentivazione da erogare per rilanciare il settore. Nel decreto Rilancio è riconosciuto un credito (fino a un massimo di 500 euro) per nuclei familiari con Isee non superiore a 50.000, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive e dai b&b. Ma altre iniziative sono allo studio delle singole regioni, per contendersi i turisti a suon di sconti.

In Sicilia pacchetto 3 notti con una gratis

La Regione Sicilia, ad esempio, in vista del ritorno alla piena mobilità sul territorio nazionale, si sta preparando a mettere sul mercato 600mila pacchetti turistici: la formula è una notte in regalo a chi soggiornerà almeno 3 notti in Sicilia. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina, che ha parlato anche di «50 milioni da mettere a disposizione per cercare di dare subito liquidità alle imprese». I dettagli saranno resi noti quando la Finanziaria regionale sarà approvata.



A Firenze un voucher ad hoc

Firenze si sta attrezzando per aggiungere un suo voucher oltre a quelli previsti dal governo con il decreto Rilancio. L’idea, lanciata dal sindaco Dario Nardella è: «Se vieni a Firenze ti diamo una scontistica equivalente a quella prevista dallo Stato». Nardella ha spiegato di ipotizzare tre fasi per la ripresa del settore: «Nel 2020 la ripresa del turismo domestico, ad inizio 2021 quella del turismo dei Paesi europei e dall'estate 2021 il turismo

intercontinentale».



In Emilia Romagna 2 milioni per far partire la macchina turistica

L'Emilia Romagna è pronta a stanziare 2 milioni di euro per far ripartire la macchina turistica attraverso campagne di promozione televisive e sui principali quotidiani nazionali. Lo ha annunciato l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini. L’investimento punta a rilanciare l'industria turistica della regione che vede il 95% degli alberghi e strutture ricettive chiusi con ricadute pesantissime sull'occupazione e l'indotto. Allo studio anche sconti e incentivi mirati.

Possibili sgravi fiscali per vacanze in Lombardia

La Regione Lombardia valuterà, invece, nel limite delle risorse disponibili, l’adozione di un regime fiscale di favore per coloro che nel corso del 2020 effettueranno soggiorni vacanza nelle strutture ricettive lombarde. È quanto stabilisce un ordine del giorno alla legge di semplificazione 2020 presentato da Fratelli d'Italia e accolto dall'Aula. La legge di semplificazione prevede anche alcune norme che rendono più flessibile l'attività degli agriturismi. In particolare, in Lombardia gli agriturismi potranno continuare a svolgere l’attività di ristorazione in modalità con consegna a domicilio anche oltre la durata dell’emergenza Covid-19.