Vienna città più vivibile al mondo. La peggiore invece è Damasco

Fuori le italiane e altre big

Nessuna italiana in classifica, dunque. Ma anche città come New York, Londra e Parigi pagano dazio, nonostante le loro attrazioni culturali e culinarie, posizionandosi nelle retrovie a causa di tassi di criminalità più elevati.



Per la prima volta nella storia, la classifica di Economist ha integrato quest’anno un indicatore che tiene conto degli effetti del cambiamento climatico sulla qualità della vita. E a causa di questa variabile, città come Nuova Delhi e Il Cairo sono state molto penalizzate per la qualità dell’aria.



In generale, comunque, la qualità della vita è migliorata nel 2019 rispetto al 2018. Ben 27 città hanno fatto registrare incrementi qualitativi importanti. La miglior performance, anno su anno, la ottiene San Juan, la capitale di Poerto Rico, che raggiunge il 20esimo posto (era 69esima un anno fa) grazie agli investimenti corposi nel settore sanitario e nelle infrastrutture, successivi agli uragani di un paio d’anni fa.

