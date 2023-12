Vienna: Undici distretti dove festeggiare i Grätzel

Nel 2024 Vienna festeggerà i suoi Grätzel, come vengono chiamati i quartieri della città. Si tratta di luoghi di incontro, scambio e creatività. Diversi, multiculturali e autentici. Quello che Berlino si chiama Kiez, a New York Neighborhood, a Madrid Barrio, a Vienna è il “Grätzel”. Derivato dalla parola obsoleta “gereiz”, che significava “circondario”, descrive una piccola unità urbana costituita da diversi vicoli. La maggior parte dei Grätzel si è sviluppata a partire dai vecchi insediamenti al di fuori dell’antico centro cittadino, l’attuale primo distretto. Al centro di questi quartieri ci sono solitamente mercati o piazze principali e si considerano parte del centro anche le strade che vi confluiscono. La peculiarità dei Grätzeln viennesi è che spesso non hanno confini ufficiali, né un inizio né una fine. Ogni quartiere ha la sua peculiarità. Come ad esempio il Freihausviertel (4. Distretto), un vero cosmo creativo con i suoi negozi e locali accoglienti, il Grätzel vicino al Naschmarkt è un hot spot per la scena creativa di Vienna. C’è poi il Karmeliterviertel (2. distretto) – cool e koscher: Ancora oggi il quartiere ospita una vivace comunità ebraica. Al centro del quartiere si trova il Karmelitermarkt e nei vicoli limitrofi si trova un’ampia scelta gastronomica: al Tewa si mette in tavola una cucina biologica orientale-mediterranea. Molto caratteristico è anche il Servitenviertel (9. distretto) - la piccola Parigi: Il pittoresco quartiere dal gusto francese non lontano dal Museo di Sigmund Freud. Il cuore del Grätzel è la Servitengasse, che sarà trasformata in zona pedonale con area verde entro il novembre 2023. E ancora il Yppenviertel (16. distretto) - “Oriente e Occidente”: Il quartiere intorno alla Yppenplatz, con i suoi numerosi locali, è una delle zone più colorate di Vienna. Non resta dunque che recarsi a Vienna per scoprirli tutti, visto che in totale sono undici.

