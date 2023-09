«Vietare i contratti corti non serve. Sarebbe meglio incentivare al 4+4»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vietare l’affitto breve non serve. Se si vuole riequilibrare il rapporto tra offerta di locazione turistica e tradizionale “4+4” bisogna incentivare fiscalmente la seconda e offrire ai proprietari garanzie e tutele vere contro i morosi e i contenziosi. Altrimenti, a crescere saranno solo due fenomeni: lo sfitto e il nero». Per il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, è il combinato disposto di troppi nodi venuti al pettine.

Come si rendono gli affitti accessibili?

Se in Italia, per quasi due anni, per il Covid, si sono bloccati tutti gli sfratti, senza distinguere tra chi era in difficoltà temporanea e chi non pagava da prima, non sorprende che i proprietari, se ce ne sono le condizioni, virino verso l’affitto breve. Inquilini di passaggio, incasso sicuro, rientro in possesso dell’appartamento in breve tempo. In più se l’inflazione aumenta, come la precarietà, e i redditi sono al palo, cresce chi non può permetterseli. E anche chi vorrebbe comprare e non può si sposta sull’affitto, con una domanda che cresce e i canoni aumentano ancora.

La futura direttiva Ue “casa green” avrà effetti sui canoni?

Ci sono già conseguenze sui mutui. In prospettiva, chi deve fissare un canone d’affitto per otto anni in uno stabile di classe energetica G o F scaricherà sugli inquilini parte dei costi che dovrà affrontare per adeguarsi. Perciò ci auguriamo che venga fermata.