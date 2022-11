Vietato l’uso del telefonino durante i tragitti alla guida del monopattino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Sono stato multato dai carabinieri perché, durante un tragitto in monopattino, usavo il telefonino, in quanto avevo bisogno di consultare il navigatore. Posso fare ricorso? Non parlavo al telefono ed ero alla guida di un semplice monopattino.

Risposta. Nel caso prospettato, non sembrano sussistere i presupposti per un ricorso. Infatti, l'articolo 173, comma 2, del Codice della strada (Dlgs 285/1992) stabilisce il divieto di fare uso, durante la guida di qualsiasi veicolo, di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Inoltre, si evidenzia che, secondo l'articolo 75-quater della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, come sostituito dall'articolo 33-bis del Dl 162/2019, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta qualora i mezzi siano privi di indicatori di direzione.