Vietri sul Mare. Nell'agrumeto di Palazzo Suriano tra antiche radio e pezzi d'autore

Fare colazione dentro un agrumeto tra i limoni della costiera amalfitana, affacciato sulla spiaggia della Marina di Vietri e contemporaneamente ascoltare il suono originale delle voci del secolo scorso che promana dalle antichissime corna dei grammofoni. A Palazzo Suriano è possibile compiere queste tre azioni grazie al gusto per il collezionismo del suo titolare Carlo De Felice che ha custodito la casa di villeggiatura del nonno con lo stesso amore che il suo avo mostrava nei confronti della musica e anche dei libri, visto che si può anche consumare il primo pasto della giornata nella biblioteca tra raccolte di quotidiani risalenti agli albori del secolo scorso. Qui, insieme agli sfogliatelle, si gustano i piatti salati, in particolare i formaggi freschi e stagionati provenienti dai Monti Lattari. Poco più tardi, si percorre l'antica mulattiera prima in discesa verso la spiaggia, poi in salita per giungere a Vietri sul Mare, ascoltare i racconti artistici del maestro ceramista Lucio Ronca, visitare la materica Fabbrica Solimene.

3/6 5/6 Menu