Viggiù, dai super-contagi alla prima vaccinazione di massa

«Più che il numero di casi (pur sempre molto alto rispetto ai paesi vicini) quello che ha fatto scattare l'allarme rosso è stata l'alta incidenza del virus nelle scuole e la presenza di tantissime varianti». Dagli esami sono state rintracciate quella inglese, quella scozzese e addirittura più di una di origine autoctona. Qualcuno ha pure ipotizzato che arrivasse dalla Svizzera: uno dei primi casi infatti ha riguardato minori figli di lavoratori frontalieri. In realtà pur essendo a due passi, con la Confederazione c'è un totale black out di informazioni. Le autorità dall'altra parte della frontiera non danno alcun tipo di notizia sui contagi, sui numeri dell'epidemia, dei morti. L'obbligo della mascherina è abbastanza recente e risale alla scorsa estate. I negozianti di Viggiù raccontano di turisti svizzeri lasciati fuori dal negozio perché senza protezione facciale.

La Svizzera, così vicina e così lontana

Per lunghi periodi i valichi sono stati chiusi, solo quello doganale di Gagliolo è rimasto sempre in funzione. «I lavoratori italiani dovevano svegliarsi alle quattro del mattino per arrivare in orario nei posti di lavoro in Svizzera, la fila di automobili arrivava fin quasi in centro del paese», raccontano. A bassa voce qualcuno dice che quella è stata soltanto una decisione di facciata. Un modo per far vedere l'impegno anti-covid dei rossocrociati che in realtà c'è stato ben poco. All'inizio trattavano gli italiani come untori, come se fossero la causa stessa del virus.

Un operaio spiega che nella zona di Lugano e Mendrisio non ci sono mai state particolari misure precauzionali. «L'epidemia è stata trattata come una influenza qualsiasi, sia sui posti di lavoro che altrove. Sei, sette giorni di malattia a casa o poco più». Peraltro in queste zone di confine i canali televisivi svizzeri non si vedono più, servono parabola o altro. Nessuno ha notizie aggiornate su cosa succede in Svizzera, si sa solo che ora i valichi sono attraversabili verso l'Italia soltanto da chi ha comprovati motivi di lavoro. Anche chi veniva a fare la spesa per risparmiare non può più venire. Il risultato si vede bene al Carrefour in fondo alla vallata. Sabato pomeriggio, parcheggi completamente deserti e portoni accostati. Sono molti i dipendenti che sono rimasti senza lavoro.

La “caccia all’untore”

A dire la verità, la caccia all'untore si è verificata anche tra paese e paese qui intorno. Nella piazza davanti alla chiesa si racconta di dipendenti di catene di supermercati allontanati soltanto perché di Viggiù. Nelle lunghe settimane dell'isolamento è successo anche questo. Il 7 febbraio, dopo lo screening della popolazione fatto in piazza, la decisione di chiudere tutto. Scuole e negozi. Lucchetti dappertutto e saracinesche abbassate con il divieto di uscire dal paese. «In quei giorni i casi stavano aumentando in modo esponenziale – racconta ancora Emanuela Quintiglio – anche se in numeri reali non superavano i cento». Ma la prima ondata aveva lasciato ancora segni visibili nelle persone. «In tanti hanno segni permanenti del virus: mi chiamano e raccontano, alcuni non ci sono più. Altri fanno fatica a recuperare con sintomi che continuano, gente che non dorme più o donne a cui è saltata la regolarità del ciclo mestruale».

La prima vaccinazione di massa

Nella piazza sotto la statua di Garibaldi, basta sedersi su una panchina e queste storie si ascoltano tutte. C'è chi maledice il destino, chi racconta che ne è uscito da poco, chi inveisce contro le televisioni che vengono tra la gente a fare domande. Dopo il nuovo focolaio e la scoperta delle varianti le autorità sanitarie hanno deciso di dare il via all'esperimento: la prima vaccinazione di massa di una popolazione circoscritta. Un caso unico. A metà marzo la svolta: l'incidenza del virus per 100mila abitanti è arrivata a 19 casi, facendo crollare la curva dei contagi a soli dieci giorni dalla fine della prima campagna vaccinale. L'adesione ha sfiorato l'80% dei residenti convocati e l'83% degli over 65. «Nessuno si aspettava un effetto positivo così veloce».