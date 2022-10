Vigilantes e addetti alle pulizie, con il ritorno in ufficio sono tra i lavoratori più ricercati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con il rientro negli uffici cambia la mappa delle occupazioni del lavoro in somministrazione. Quasi un quarto delle posizioni aperte a livello nazionale oggi riguarda infatti office manager, receptionist, addetti alla vigilanza e alle pulizie, secondo quanto emerge dall’Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione di iziwork su 650 aziende e su un data base di circa 500mila professionisti.

La ripartenza degli eventi ha invece generato una forte crescita delle ricerche di personale per gli eventi, dai concerti, alle fiere e agli spettacoli dal vivo che hanno trainato l’occupazione giovanile anche nel periodo estivo. In particolare emerge il caso Torino dove la ricerca di hostess, steward e lavoratori per eventi pesa addirittura per il 40%. Corrieri, magazzinieri, mulettisti e autisti spinta continuano ad essere ancora nella top ten delle professioni più ricercate, grazie ad acquisti online, e-commerce e home delivery. Se queste sono oggi le figure più richieste, dall’Osservatorio di iziwork risultano invece in calo le ricerche di operai e addetti di produzione nel comparto industriale e manufatturiero, che sono passate dal primo al terzo posto fra i settori che generano più impiego.

Il settore che risulta invece più problematico per via del disallineamento tra domanda e offerta e l’Ho.re.ca: in una città come Milano, il 20% delle offerte di lavoro riguarda cuochi, camerieri, aiuto cuochi e lavapiatti. Se le ricerche in questo ambito sono in forte ripresa, l’Osservatorio registra però che mancano i candidati.

Se guardiamo alla cartina geografica, allora la domanda risulta più elevata in territori ad alta densità produttiva, come il Friuli-Venezia-Giulia, in cui raggiunge il 67,5% delle richieste di personale, in Lombardia nelle province di Bergamo e Brescia e in Emilia-Romagna, mentre è più contenuta in Veneto e in forte calo a Torino e in Piemonte. A pesare sul dato del Piemonte, è soprattutto la battuta d’arresto del settore automotive e della produzione metalmeccanica, causata dalla scarsità di materie prime, dall’aumento dei costi e dalle turbolenze sull'intera supply chain e catena produttiva.