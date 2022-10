Vigilanza, la lotta tra Bce e Corte Ue che genera debolezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pochi giorni fa la Corte di Giustizia europea, su ricorso di un azionista di minoranza, ha annullato la decisione della BCE all'inizio del 2019 di nominare amministratori straordinari per la banca Carige. Questa decisione era stata presa dopo che gran parte della compagine manageriale e amministrativa della banca aveva dato le dimissioni, vista l'impossibilità di procedere, almeno nell'immediato, al necessario e urgente aumento di capitale.

Carige ha poi intrapreso il percorso che l'ha portata al “passo finale” ora atteso per novembre: la fusione con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER). Su tale percorso, sui suoi pro e contro, ci sarebbe da dire; ma non è questo di cui si vuol parlare qui. Preme invece capire cause e implicazioni della “bocciatura” della BCE da parte dei giudici europei. Le quali sono più grandi di Carige, perché riguardano l'impianto e il funzionamento dell'intera struttura della vigilanza bancaria.

Un passo indietro. Nel 2012, in mezzo a una grave crisi finanziaria e bancaria, i governi decisero un salto di qualità nella struttura dei controlli del settore bancario europeo. Al centro della riforma era la creazione una nuova autorità di vigilanza presso la BCE, dotata di obiettivi chiari e strumenti per conseguirli. Si percepiva l'esigenza di una vigilanza che contribuisse alla stabilizzazione e al rafforzamento dell'intero sistema del credito, soprattutto nelle sue componenti più deboli. Che non si facesse intimidire o scoraggiare dalle mille opposizioni e complicanze che spesso impediscono all'autorità di vigilanza di intervenire, o le forniscono una motivazione per non intervenire, anche quando i problemi sono evidenti.

L’iter di approvazione fu complesso. Si capì presto che il quadro giuridico non sarebbe stato così solido come si sperava. Un punto chiave riguardava la base legale dei poteri di vigilanza. La soluzione che emerse – cerco di evitare tecnicismi – è una nella quale lo statuto della vigilanza BCE, che pure è un regolamento dell'Unione, non è sufficiente da solo a consentirle di agire, ma richiede un'ulteriore base nella legislazione europea o nazionale. In parole povere, la vigilanza BCE non può direttamente fare le cose scritte nel suo statuto; può solo usare la legge – altre leggi – per farle. Nell'impianto giuridico dell'Unione questo è un problema, primo perché la legge bancaria europea non copre tutti gli aspetti rilevanti, secondo perché in parte li copre tramite “direttive” che devono essere attuate nei paesi attraverso leggi nazionali (“trasposizioni”). L'incompletezza del quadro toglie certezza; la trasposizione è fonte di difformità e debolezze.

Mentre il 2018 volgeva al termine, Carige era in una situazione delicata. I requisiti di solvibilità erano in parte compromessi; andavano ricostituiti con urgenza per evitare l'insorgere di una crisi di fiducia. La situazione della liquidità non era florida: si segnalavano deflussi. La paralisi decisionale dopo le dimissioni degli amministratori era un segnale preoccupante. Il sistema europeo aveva già alle spalle casi recenti (una banca spagnola e due italiane) in cui una crisi di fiducia aveva portato a una determinazione di fallimento, mettendo a rischio i depositanti.