Vigneti, cresce la passione per case circondate dai filari

Un vigneto che vale un tesoro. Continua a crescere il valore dei vigneti italiani e, con loro, quello di casali e case rurali - per non citare eventuali castelli - con annessa produzione di vino. I dati variano naturalmente a seconda del tipo di vino prodotto e della location, con molti distinguo a seconda della zona di produzione, come emerge dall’analisi che Tecnocasa ha condotto per Il Sole 24 Ore.

Langhe sempre più care

La zona di produzione è quella di Alba e delle Langhe e i vigneti per la produzione di Barolo sono senz’altro i più cari d’Italia. Secondo una ricerca Crea aggiornata a fine 2020, i vigneti più quotati restano appunto quelli del Barolo Docg, con una forbice, secondo il Crea, che può andare da 200mila euro a 1,5 milioni di euro per ettaro. Con riferimento alla media del Piemonte (dove ovviamente si producono diversi vini) la quotazione media per ettaro di vigneto è pari a 73mila euro all’ettaro.

«È un mercato dinamico quello dei terreni, in particolare se destinati alla produzione di Barolo e Barbaresco – dice Enrico Garino, agente immobiliare affiliato Tecnocasa –. Importanti aziende stanno acquistando a prezzi elevati, anche tre milioni all’ettaro, con la conseguenza che quelle più piccole si stanno indirizzando verso zone meno care come Tortona e il Monferrato, dove acquistano terreni da destinare a produrre altri vini».

Il mercato dei terreni per la produzione di vini Doc tiene perché contingentata. «Negli ultimi anni cresce l’interesse per la denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa”, riservata ai vini spumanti, ottenuti solo con la rifermentazione in bottiglia, dalle uve provenienti dai vitigni Pinot nero e Chardonnay, provenienti dai vigneti coltivati ad altitudini più alte, come nel caso dei Comuni dell’Alta Langa, dove prima erano presenti boschi e noccioleti – spiega Roberto Pasquero, affiliato Tecnocasa –. Questo sviluppo agricolo permette di far conoscere meglio il territorio dell’Alta Langa e concorre all’aumento della domanda di immobili».

Altra area di particolare fascino, il Monferrato, dove Costigliole è zona di Barbera e, in parte, Moscato. «I vigneti sono ricercati soprattutto da aziende vinicole – spiega Laura Caracciolo, affiliata Tecnocasa –. Per quanto riguarda i terreni agricoli seminativi non si supera 1 euro al mq, mentre per i vigneti (prevalentemente a Barbera) a Costigliole d’Asti e dintorni si può arrivare a circa 40mila euro all’ettaro; mentre i vigneti a Moscato, in ottimo stato e buona esposizione, sulle colline verso la provincia di Cuneo, hanno raggiunto i 70-80mila euro all’ettaro. È in aumento la richiesta di terreni coltivati a vigna da parte di acquirenti scandinavi, inglesi e svizzeri».