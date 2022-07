La lana non è esattamente la prima fibra a cui si pensa in tema beachwear, eppure è proprio la lana Merino ad aver dato vita alla capsule di Vilebrequin x The Woolmark Company: i tre costumi sono realizzati in lana Merino Super 120, certificata Woolmark, tessuta da Reda, della collezione Active, che evita l'invasiva pratica del “mulesing” (per prevenire le infezioni) sulle pecore. Lo stile è sartoriale, con le classiche tonalità della lana Merino interpretata su abiti formali, dunque blu navy, grigio chiaro e una fantasia gingham. Vilebrequin ha l'obiettivo di realizzare l'80% delle collezioni usando esclusivamente tessuti e processi sostenibili entro il 2023.

