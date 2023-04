Villa d’Este al record con eventi, nuovi servizi e stagione prolungata

«Quello che abbiamo cercato di fare - aggiunge il manager - è lavorare per destagionalizzare il business, provando ad allargare l’arco temporale di utilizzo delle strutture. La novità principale è stata l’apertura a dicembre. All’azionista abbiamo chiesto un investimento importante e i risultati sono stati ottimi». Novità, quella dell’apertura natalizia, che in passato era stata realizzata solo in occasione del cambio di millennio (le giornate di apertura del Grand Hotel nel 1999 erano state 306) e che invece ora si punta a sviluppare con continuità. Inserendo eventi, percorsi gastronomici, incontri con produttori di vino. «In generale, dovendo gestire una struttura che ha festeggiato proprio lo scorso anno la sua 150esima stagione, occorre certamente mantenerne inalterato il Dna. Cercando però in parallelo di innovare, come stiamo in effetti facendo».

Una spinta aggiuntiva del gruppo, controllato dalla famiglia Fontana, è ad esempio legata ai servizi, con il rafforzamento del team che si occupa della creazione di percorsi ad hoc per i clienti, in massima parte statunitensi.

«La guest relation - spiega il manager - è una priorità assoluta e la nostra ambizione è quella di ascoltare in anticipo le richieste o le preferenze dei clienti per sviluppare percorsi specifici, che devono essere esperienze emozionali. Dalle barche alle auto classiche, allo shopping, ai luoghi dell’enogastronomia, alle montagne o ai borghi vicini. Oggi in questo ufficio, che va ben oltre la figura del concierge a cui il cliente si rivolge per avere ad esempio un’indicazione su un locale o un ristorante, lavorano una decina di persone e credo che i numeri cresceranno ancora».

Personale che ad ogni modo è lievitato a tutti i livelli, con un organico medio arrivato a 414 unità, una cinquantina in più rispetto al 2021, quasi il doppio rispetto al buco nero del 2020, quando il personale si era ridotto a quota 234.

«Le prospettive per l’anno in corso mi paiono altrettanto buone - commenta Bertilaccio - e se guardo alle prenotazioni per giugno e settembre vedo che già siamo molto avanti, le camere sono già quasi tutte prenotate. La sfida è quella di spalmare ulteriormente le presenze per trovare il modo di far vivere tutto l’anno l’esperienza del Lago, ad esempio rilanciando anche la primavera. Sono reduce da un viaggio negli Usa dove ho incontrato centinaia di operatori e devo dire che l’Italia resta di gran lunga la destinazione preferita, c’è una grandissima domanda».