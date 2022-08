Villa Gelsomino è la più amata dai viaggiatori di tutto il mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Villa Gelsomino, la residenza ottocentesca di Santa Margherita Ligure affacciata sul Golfo di Portofino, ha ottenuto il premio di eccellenza di Tripadvisor, Travellers’ Choice 2022 entrando a far parte del 10% dei migliori hotel del mondo

Ogni anno il sito web statunitense di recensioni di hotel, strutture ricettive, bar e ristoranti più diffuso e seguito dagli utenti di tutto il mondo, offre un riconoscimento alle attività che hanno dimostrato di eccellere.

La struttura, aperta da un paio d'anni, ha un punteggio altissimo su TripAdvisor (5 che corrisponde al massimo). La forza del popolare sito risiede proprio nella possibilità per i potenziali clienti di valutare i consigli di chi ha già soggiornato in una struttura ricettiva, rendendolo una sorta di passaparola formato web. E sono gli utenti stessi, grazie alle loro descrizioni e ai loro voti, a decretare quali hotel meritino di ricevere il Travellers’ Choice Award.

Tra le caratteristiche di Villa Gelsomino più apprezzate dagli ospiti vi sono l'attenzione ai dettagli e la cura dei clienti, oltre naturalmente alla bellezza delle camere e della casa in sé. La colazione, a base di prodotti freschissimi e in gran parte di produzione propria, è uno dei fiori all'occhiello di Villa Gelsomino, come chi vi ha soggiornato sottolinea. Fuori, oltre il giardino, si apre il panorama spettacolare del Golfo di Portofino, che ha incantato chi ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax qui e consiglia questo luogo del cuore.