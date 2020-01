Villa Montepaldi, da tenuta del Magnifico a laboratorio agroalimentare universitario

Ricerche su carni e vino

Il progetto, anticipando i tempi, mirava a monitorare la qualità della carne per consumo umano frutto di un allevamento non in cattività. «Negli anni Ottanta non esisteva una ricerca di qualità e una consapevolezza nei consumi di carne come oggi – osserva il direttore Nicola Menditto –. Si partì dunque con l’idea di avere carne di maggiore qualità da animali selvatici allevati in un contesto non antropizzato, tra boschi e prati». Questa sperimentazione, conclusa nel 2005, ha portato a Villa Montepaldi il corso di laurea in faunistica-venatoria.



Parallelamente però la tenuta ha iniziato a lavorare in ambito enologico. «Esistevano 47 ettari di vigneto e fu attivato un corso di laurea in viticoltura ed enologia, creando una sorta di campus immerso in un’azienda agricola - aggiunge Menditto - Era probabilmente l'unica in Europa con una struttura di questo tipo».



Dal 2005, con il ridimensionamento della parte faunistico-venatoria, inizia il rilancio del progetto vitivinicolo e dal 2008 inizia un percorso di riposizionamento del marchio, con un ampliamento della produzione e un rilancio delle sperimentazioni (con micro-vinificazioni) che sono uno straordinario asset per l'azienda.



Laboratorio di micro-vinificazione

La presenza di un “azionista” di riferimento accademico porta a coniugare l'attività d'impresa con le finalità istituzionali, dalla ricerca alla didattica: per l'anno accademico 2020/21 è al vaglio del Miur l’attivazione di un corso di laurea interateneo Firenze e Pisa in viticoltura di precisione ed enologia 4.0 con base a Villa Montipaldi.



Già ora il laboratorio di Villa Montepaldi, grazie all'utilizzo di tecnologie e competenze avanzate, sviluppa progetti sperimentali per produttori e per aziende della filiera vitivinicola. L'azienda accoglie infatti da anni tirocinanti provenienti dall'Università fiorentina, permettendo loro di svolgere un’esperienza formativa di alto livello e “acquisendo” skill sempre aggiornati.