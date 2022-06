Villa Passalacqua, Moltrasio (Lago di Como)

Diversamente da quanto verrebbe naturale pensare, nel 1829 Vincenzo Bellini non compose la Norma nella sua Sicilia, bensì in una villa a Moltrasio, sul Lago di Como. Costruita alla fine del Settecento, coronava il sogno del conte Andrea Lucini Passalacqua di realizzare una delle dimore più grandi e fastose della zona. E così è sempre stato fino a oggi con il nuovo progetto di Paolo, Antonella e Valentina De Santis, proprietari del Grand Hotel Tremezzo, che ne hanno fatto un nuovo cinque stelle. Per lunghi mesi, ogni spazio è stato meticolosamente restaurato e recuperato, non solo stucchi e affreschi ma anche i tunnel nascosti, le travi centenarie, per riaprire il 3 giugno come hotel con 24 suite ricavate tra la villa padronale, le vecchie scuderie e la casa al lago, immerse in un parco che digrada fino al lago con giardini terrazzati, un antico frutteto, l'uliveto che fa ombra alla palestra all'aperto e una piscina vista lago con ombrelloni e accessori firmati La Double J.

