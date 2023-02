Villach, la Carinzia è uno spettacolo di maschere

È una festa molto sentita, qui più che in ogni altra regione dell'Austria, e il culmine del Carnevale carinziano è ovunque il martedì grasso, giorno delle sfilate con i carri. L'unica eccezione è la città di Villach, che festeggia il sabato grasso (quest'anno il 18 febbraio) ed è anche l'appuntamento più importante per questa ricorrenza: la sfilata dei carri, a cui assistono decine di migliaia di spettatori rigorosamente mascherati (al pari del personale dei negozi e dei ristoranti), è infatti la più grande e antica di tutto il Paese e se ne trova traccia in un documento del 1872. Un'altra meta possibile per una vacanza all'insegna dei raduni carnevaleschi è Klagenfurt mentre godono di buona fama anche iniziative più piccole come quelle di Bleiburg, St. Jakob im Rosental e Feistritz im Drautal, mentre nella zona di Steuerberg va in scena la “caccia dell'orso”, pantomima con 200 attori dilettanti che rievoca un'usanza medioevale.

