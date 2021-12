Ville da sogno in Sicilia: le più belle con DiCasaInSicilia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Essere liberi da impegni, schemi e orari da rispettare; riscoprire il piacere dello stare insieme, in una dimensione nuova e condivisa; decidere come e quando visitare le località più affascinanti: valori unici che solo una vacanza in villa può offrire.



Come trasformare tutto questo in un'esperienza indimenticabile è il segreto di DiCasaInSicilia.

Da 30 anni specialista nella locazione di ville per vacanze, DiCasaInSicilia offre in esclusiva solo le dimore più belle. Ville uniche e d'atmosfera, squisitamente rifinite e arredate, dotate di piscina privata, terrazze panoramiche e meravigliosi spazi all'aperto. Tutto è curato nei minimi particolari per regalare una memorabile vacanza in Sicilia, da vivere in coppia, in famiglia o con gli amici.



Completa l'offerta una vasta gamma di servizi esclusivi, che spaziano dallo chef in villa al personal concierge, dal transfer al personal shopper: un'ospitalità d'eccellenza tout-court, a misura di ogni esigenza.



L'offerta di DiCasaInSicilia



Il portfolio di DiCasaInSicilia comprende oltre 100 residenze, situate nelle località più belle e suggestive della Sicilia: dalle pendici dell'Etna, Taormina, Siracusa, Noto, Modica e Ragusa fino a Cefalù, Trapani, Marsala, San Vito Lo Capo e Agrigento.



Ville di lusso



Per chi ricerca il top, una collezione di ville situate nelle location più esclusive della Sicilia. Concepite e realizzate per garantire il massimo comfort abitativo, queste straordinarie dimore dispongono di piscina privata, meravigliosi spazi all'aperto e panorami mozzafiato.

Le ville di lusso su DiCasaInSicilia https://dicasainsicilia.it/tipologie/ ville-di-lusso-2



Ville fronte mare



Le ville della collezione Fronte Mare si distinguono per la loro posizione di assoluto privilegio: un esclusivo posto in prima fila sul mare, da godere in totale relax da ampie terrazze panoramiche, spettacolari piscine a sfioro e incantevoli spazi all'aperto.

Le ville fronte mare su DiCasaInSicilia: https://dicasainsicilia.it/ tipologie/ville-fronte-mare-5



Ville con piscina



Una magnifica selezione di ville con piscina privata, al mare o in campagna. Dotate di splendide piscine, riscaldate o con angolo idromassaggio, queste incantevoli residenze sono perfette per trascorrere una vacanza confortevole e rilassante, ritrovando i propri i ritmi in completa libertà.

Le ville con piscina su DiCasaInSicilia: https://dicasainsicilia.it/ tipologie/ville-con-piscina-1



Ville al mare



La collezione di ville al mare firmata DiCasaInSicilia comprende meravigliose dimore situate a ridosso del mare o nelle sue immediate vicinanze. Ideali per una vacanza pieds-dans-l'eau, queste proprietà dispongono spesso di accesso diretto alla spiaggia e di ampi e panoramici spazi all'aperto.

Le ville al mare su DiCasaInSicilia: https://dicasainsicilia.it/tipologie/ ville-al-mare-3



Case e appartamenti



Una selezione di case di charme ed esclusivi appartamenti, arredati con gusto e dotati di ogni comfort. Con vista mare, immerse nella campagna o nei suggestivi centri delle più belle città d'arte, queste dimore sono ideali per partire alla scoperta dei luoghi più caratteristici e suggestivi della Sicilia.

Le case e gli appartamenti su DiCasaInSicilia: https:// dicasainsicilia.it/tipologie/case-e-appartamenti-4