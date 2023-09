Villeroy & Boch acquisisce Ideal Standard per 600 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Villeroy & Boch acquisisce Ideal Standard ed entra a far parte dei maggiori produttori europei di prodotti per il bagno. A vendere le azioni di Ideal Standard sono Anchorage Capital Group e Cvc Credit. Il prezzo di acquisizione si basa su una valutazione dell’azienda di circa 600 milioni di euro. Il fatturato della Divisione Bath & Wellness di Villeroy & Boch è destinato a raddoppiare a 1,4 miliardi di euro a seguito della fusione. Se si include la divisione Dining & Lifestyle, ciò corrisponde a una crescita fino a oltre 1,7 miliardi di euro (circa 995 milioni di euro nell’esercizio 2022) per il gruppo.

«Questa fusione ci permette di metterci al passo dei maggiori operatori nel mercato europeo del settore bagno in termini di fatturato – spiega Frank Göring, ceo di Villeroy & Boch –. I punti di forza complementari ci rendono inoltre più competitivi e migliorano significativamente la nostra posizione di partenza per ottenere un’ulteriore crescita».

La fusione creerà una combinazione di brand e strategie di vendita complementari: Villeroy & Boch ha infatti una forte base geografica in Europa centrale e settentrionale e in Asia, mentre Ideal Standard è consolidata, con il suo portafoglio di brand, in particolare nel Regno Unito, in Italia e nella regione del Medio Oriente-Nord Africa.

L’azienda integrata diventerà uno dei gruppi di prodotti per il bagno più venduti in Europa. Il completamento è previsto per l’inizio del 2024. Oltre alle approvazioni antitrust, Ideal Standard deve anche sostituire un bond da 325 milioni di euro.