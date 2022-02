Si chiama Vilove You il pacchetto offerto dal Vilon Roma, hotel a cinque stelle nel centro della Capitale, che prevede una notte in camera categoria Vilòn Charming situata nell'ala est dello storico Palazzo Borghese, gift in camera, Colazione degli innamorati inclusa, in aggiunta al classico menu, mini dolce a forma di cuore, cena al Ristorante Adelaide e miniguida degli innamorati.

www.hotelvilon.com

3/16 5/16 Menu