Viminale, nel 2023 sbarchi di migranti più che raddoppiati

Sbarchi di migranti più che raddoppiati, delitti in calo, boom interventi di vigili del fuoco per dissesto. Sono le tendenze che emergono dai dati forniti dal Viminale.

Tunisia primo paese di partenza

Nei primi sette mesi del 2023 sono più che raddoppiati gli sbarchi di migranti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: 89.158 rispetto ai 41.435 del periodo 2022, con una variazione percentuale del 115,18%). Il principale Paese di partenza verso l’Italia è la Tunisia (l’anno scorso Libia). Aumentano i soccorsi a seguito di eventi Sar, coinvolti nel 72,64% dei casi: 64.764 (di cui 3.777 soccorsi da Ong) rispetto ai 19.171 (6.224 soccorsi da Ong) del 2022. I rimpatri sono stati 2.561(+28,05%) rispetto ai 2.000 dello scorso anno. Crescono anche le richieste di asilo: 72.460 (+70,59%).

In calo i delitti (-5,4%) ma crescono furti e rapine



Secondo i dati del Viminale nei primi sette mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo di quello scorso, i delitti complessivamente segnano un -5,46% (sono stati 1.228.454). È stabile il numero degli omicidi (195) ma quelli attribuibili alla criminalità organizzata sono in calo del 36,36%. In lieve aumento le rapine (15.486) e i furti (554.975). Il totale delle persone denunciate è di 434.940 (di cui 86.543 arrestate) a fronte delle 490.097 (di cui 90.451 arrestate) nello stesso periodo di riferimento. Si registra anche un lieve calo dei femminicidi: dall’inizio del 2023 fino al 31 luglio sono stati 71 (-7,79%), di cui 57 in ambito familiare affettivo (35 dal partner o dall’ex).

Boom interventi di vigili del fuoco per dissesto

I Vigili del fuoco hanno effettuato 589.535 interventi. Rispetto al passato sono in netto aumento le operazioni per dissesti statici (+47%) e per danni idrici o idrogeologici (+57%) mentre sono in calo gli incendi di vegetazione (-52%) e i casi di incendi ed esplosioni (-52%).

Aumentano i disordini per le partite di calcio



Aumentano le manifestazioni calcistiche con disordini. In generale nei primi sette mesi del 2023 quelle con la presenza delle forze di polizia sono state 1.349 (1.266 nello stesso periodo dell’anno scorso), di cui 115 con disordini e 63 feriti (73 e 38 nello stesso periodo dell’anno scorso).