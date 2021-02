Vince il tandem lago e collina Ricercati Sarnico e Lovere, a Monte Isola si spinge chi vuole eliminare l'auto di Paola Dezza

Monte Isola. Chi sceglie di acquistare casa sul lembo di terra nel bel mezzo del lago può godere di uno stile di vita improntato alla salvaguardia della natura. Sull'isola si può girare in bicicletta o scooter

Ricercati Sarnico e Lovere, a Monte Isola si spinge chi vuole eliminare l'auto

2' di lettura

Dalle dolci colline della Franciacorta si scende verso il lago d’Iseo, noto anche perché ospita nel mezzo Monte Isola, la più grande isola lacustre naturale d’Italia. Ma è sulle sponde dello specchio d’acqua che chi vuole una seconda casa cerca le occasioni. La zona registra un mercato dinamico con numerose compravendite e tempi di vendita che si accorciano rispetto al recente passato. A riportare il lago sotto i riflettori anche la pista ciclabile che percorre tutta la sponda e che richiama amanti del cicloturismo.

I paesini più ricercati sono quelli che si facciano sull’acqua, quindi Sarnico, Iseo, Lovere, Predore. Richiesta anche la sponda bresciana (Marone, Sale Marasino e Sulzano), dove si cercano soluzioni con vista e i prezzi vanno da 500 a 2.500 euro al mq, dice Manuel Ribola, affiliato Tecnocasa di Sale Marasino.

Loading...

«Un buon numero di clienti si interessa sempre più alla sponda bergamasca del lago d’Iseo, in particolare alla zona di Riva di Solto» raccontano da Engel & Völkers.

Le proprietà più richieste sono ville con giardino (e piscina), attici, appartamenti con vista lago o in contesti con viste panoramiche e piscina. A comprare sono principalmente professionisti e manager, coppie e giovani famiglie sia di nazionalità italiana (circa il 60%) sia straniera (in particolare gli acquirenti provengono da Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Inghilterra e Nord Europa).

«Gli immobili in vendita sono proprietà in ottimo e buono stato - fanno sapere dal network internazionale -. Esiste anche un mercato del nuovo, attici e appartamenti in posizioni panoramiche. Non sempre l’offerta è adeguata alla domanda, soprattutto in riferimento a prodotti nuovi o in ottimo stato nelle location ricercate».