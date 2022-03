Vince Verstappen, ma ancora un'ottima Ferrari con Leclerc e Sainz al secondo e terzo posto

Fra i tanti delusi di oggi, si potrebbe ascrivere anche Bottas che, qualificato bene, avrebbe potuto tranquillamente concludere davanti a Hamilton, visto che ha portato a casa solo 1 punto dalla decima posizione.

Ci sono settimane, però, dove lo sport e il business dovrebbero passare in secondo piano. O, almeno, non togliere voce a ben altri problemi. Il secondo gran premio di sempre nella seconda città più grande dell'Arabia Saudita si è fortunatemente concluso in sicurezza, dopo un brutto venerdì. Ma di questo week-end, al di là dell'esito del gran premio, resterà una pagina indelebilmente scolpita nei momenti più difficili della storia della Formula 1. Un razzo yemenita ha colpito un impianto petrolifero Aramco a 20 chilometri dalla pista. Una gigantesca nube di fumo si è vista durante le prove, inquietando non poco il circus: fra i due paesi infatti lo scontro bellico si protrae da anni. Ne consegue una notte di lunghe discussioni fra piloti e team, dove l'organizzazione della Formula 1 si è presa il rischio di credere alle autorità locali relativamente alla decisione sulla sicurezza di prosecuzione del gran premio. Nonostante una indignazione mista allo stupore di tanti, il programma è andato avanti abbastanza regolarmente: salvo il fatto di “censurare” gli eventi e ogni possibile commento davanti ai media. Non rispettare tale richiesta, infatti, avrebbe potuto comportare problemi in uscita dal paese. Censura ed abnegazione, insomma, sopra alla logica e alla libertà individuale.

Pensare che prima di questo fatto, Hamilton aveva già manifestato di essere a disagio con la stampa, per un paio di buoni motivi. In primis, perché un marshall ufficiale della pista, sul suo profilo Twitter, gli ha augurato di avere un incidente simile a quello di Grosjean del 2020 in Bahrain. Poi, il pilota Mercedes ha anche dichiarato di aver ricevuto una lettera pesante dai genitori di un minorenne condannato a morte. La famiglia di Abdullah al-Howaiti, arrestato nel 2017 a 14 anni e condannato a morte a 17, ha esortato Hamilton a parlare prima della fine del week-end. Inoltre, il gruppo per i diritti umani Reprieve ha chiesto alla F1 di porre fine al suo contratto con l’Arabia Saudita, citando la recente serie di esecuzioni nel paese.

Non è di certo la prima volta che eventi sportivi internazionali vanno in scena durante momenti difficili per il paese ospitante ma, di certo, la gestione della crisi del management della Formula 1, guidata da Stefano Domenicali, ha funzionato, consentendo di completare una gara spettacolare sulla quale, fino a due giorni prima, non molti avrebbero scommesso. Ma indubbiamente l'episodio della grave esplosione ha avuto un serio impatto sulla tranquillità dei team, imponendo nuove riflessioni sulla scelta delle destinazioni di gara.