Vincere al Superenalotto? Più facile essere colpiti da un meteorite o da un fulmine Il jackpot multimilionario per chi indovina il "6" ha una possibilità di realizzarsi estremamente più rara rispetto all'esser colpiti da un fulmine o da un meteorite. Eppure sono in molti a giocare.

Chi non ha pensato almeno un secondo di giocare al Superenalotto quando ha saputo che il jackpot, ossia la vincita in palio per chi ottiene il tanto agognato ”6”, ha raggiunto i 200 milioni di euro? Moltissimi, è facile crederlo; molti meno decidono di scommettere davvero. Per inerzia, dimenticanza, scarsa abitudine con il gioco, o anche per scarsa fiducia nel calcolo delle probabilità. Perché - come obbligatoriamente è indicato sui tagliandi di gioco e sui siti www.adm.gov.it e su www.giochi24.it - è indicato nel dettaglio quante probabilità di incassare gli ambiti 200 milioni di euro in palio abbiamo: una ogni 622.614.630. La cifra, in parole, si scrive: seicentoventiduemilioniseicentoquattordicimilaseicentotrenta.

Conviene davvero provarci, dunque? E quale probabilità hanno di accadere altri eventi della nostra vita quotidiana? Certo, in molti si sono divertiti in quest’estate 2019 a pensare o a sognare cosa fare con 200 milioni di euro. E moltissimi hanno alzato le spalle di fronte alla statistica che ci dice che l’87% di chi diventa ricco improvvisamente grazie alla lotteria, perde tutto nel giro di 24 mesi. «Voglio correre il rischio!», è il commento più diffuso sui social. Scherzi a parte, mettiamo dunque a confronto la probabilità di vittoria al Supernenalotto con altri eventi, non necessariamente lieti. Anzi. Prendiamo un caso che, soprattutto per chi vive in città, appare particolarmente estremo come essere colpiti da un fulmine ogni anno muoiono 24mila persone per questo evento, il che - statistiche alla mano - evidenzia che la probabilità di essere uccisi da un fulmine è pari a una su 300mila l’anno.

Anche essere colpiti da un meteorite appare come un evento particolarmente raro: e infatti la probabilità è di una su 1,6 milioni. Un incidente stradale, purtroppo, è un accadimento che dobbiamo mettere in conto quando si viaggia. Per questo è fondamentale essere prudenti e attenersi al codice della strada. La probabilità di esser coinvolti in un incidente mortale è di una su 17mila casi. Più sicuro volare in aereo: la probabilità di un incidente mortale è di una su 7,36 milioni . Vincere al Superenalotto appare ancora più estremo, come abbiamo detto. Qui di seguito un’idea visiva delle proporzioni, tra le probabilità appena citate.

Ovviamente, com’è noto, il jackpot del 200 milioni del Supernenalotto non è certo l’unico premio in palio: dal “5” a scendere fino al “2” sono diversi i premi che gli scommettitori incassano, con maggiori probabilità. Il che potrà rinfrancare chi gioca. Nella tabella qui di seguito tutti i dettagli delle probabilità, vincita per vincita. Ma ciò che colpisce di seguito, è tuttavia la distribuzione del monte premi per i differenti premi: che è maggiore nei casi estremi (due e sei) e minore in quelli mediani.

Il calcolo delle probabilità

Costo combinazione: 1 Euro - giocata minima 1 combinazione. Matrice: 6 su 90. (Fonte: Agenzie dogane monopoli, Superenalotto.com)