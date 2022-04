Vincitori e vinti nella battaglia delle valute digitali private

Nel frattempo stanno crescendo rapidamente iniziative commerciali di rilevante entità per integrare le stablecoins con il sistema dei pagamenti tradizionale e questo spiega il crescente interesse dei regulators per aumentarne sicurezza e trasparenza.

STABLECOINS SUL MERCATO Loading...

Il monopolio di Tether è in declino

Rispetto ad un anno fa si nota dai dati come il tradizionale monopolista Tether, che ha rappresentato l’unica stablecoin sul mercato per oltre 4 anni, sia in evidente declino, mentre stanno emergendo nuovi standard in termini tecnologici e di trasparenza regolamentare. A marzo 2022 per la prima volta in assoluto la capitalizzazione di Tether rappresentava meno del 50% del mercato (vedi Figura 2).

In ogni caso, ad oggi 5 su 7 delle principali stablecoins seguono lo schema di funzionamento di Tether, a riprova della solidità dell’architettura della prima stablecoin. Funziona così: la società emette valuta digitale sulle principali blockchains a fronte di una riserva di Dollari di pari valore.

PRINCIPALI STABLECOINSIN CIRCOLAZIONE SUL MERCATO CRYPTO Loading...

Per anni il mercato e le autorità di vigilanza hanno espresso legittimi dubbi sull’entità delle riserve della società Tether, depositate presso banche di diversa nazionalità spesso afferenti a paradisi fiscali. D’altronde la società non ha mai garantito la piena convertibilità di Tether in dollari, rendendola assoggettata a procedure di natura discrezionale.