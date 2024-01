VinFast, arriva il pickup elettrico destinato al mercato USA

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Al CES 2024 VinFast ha presentato un concept di pickup che potrebbe essere messo in vendita negli Stati Uniti già nel 2026 ed eventualmente essere assemblato nel futuro stabilimento della Carolina del Nord che il produttore vietnamita di veicoli EV sta costruendo e che dovrebbe essere completo entro fine 2025.

La casa automobilistica asiatica ha inoltre confermato la microcar VF 3 per il mercato statunitense come veicolo d’ingresso sotto i 20.000 dollari, modello anch’esso mostrato alla kermesse di Las Vegas.

Anche se il pickup è un prodotto globale, VinFast ha affermato che il mercato statunitense è un obiettivo importante per questa tipologia di veicolo. Il pickup è ancora in fase concettuale e gli elementi di progettazione possono cambiare rispetto a quello che sarà il vero e proprio modello di produzione, in base all’input dei rivenditori statunitensi di VinFast e non solo. Ma la Casa vietnamita intende produrre un pickup come parte della sua gamma. VinFast ha anche annunciato il lancio globale della microcar VF 3, che chiama mini eSUV. La VF 3 è stata presentata per la prima volta in Vietnam l’anno scorso, ed è pensata per il mercato locale. La produzione è prevista entro la fine dell’anno e per il futuro non sarà impossibile vedere la sua commercializzazione anche negli Stati Uniti.