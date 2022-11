VinFast dopo gli Usa nel 2023 anche in Europa

VinFast il primo gruppo vietnamita salito da tempo alla ribalta anche per la presenza al Salone di Parigi ha presentato alla rassegna di Los Angeles l'intera gamma di suv già in vendita negli Usa, si tratta delle VF 6, VF 7, VF 8 e VF 9. Tutti elettriche e tutte disegnate in collaborazione con due atelier del made in Italy e cioè Pininfarina e Torino Design. Il risultato è che le vetture sono in grado di offrire soluzioni estetiche e funzionali adatti a diversi mercati al mondo. Non a caso alcuni di questi modelli dopo il mercato USA arriveranno in Europa nel corso del 2023.

