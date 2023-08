VinFast, tre sedute da brivido al Nasdaq. Che cosa non ha funzionato?

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non si può certo dire che non sia stato tormentato il debutto al Nasdaq Global Select Market del produttore di auto elettriche vietnamita VinFast. Al pronti via di martedì il titolo della matricola quotata attraverso la fusione con la Spac Black Spade è decollato del 255% a 37 dollari. La capitalizzazione ha superato gli 85 miliardi di dollari, oltre le big tedesche, il doppio di Ford e Gm. Nelle tre sedute successive, però, il vento è cambiato. Sempre in rosso con perdite pesanti e valore crollato...