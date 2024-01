VinFast VF3, mini suv elettrico al CES 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

VinFast ha svelato all’edizione 2024 del CES di Las Vegas la VF3, mini suv a zero emissioni lungo solamente 311 centimetri. Pronto ad essere commercializzato anche negli Stati Uniti entro la fine del 2024, per ora nessuna informazione sul possibile arrivo in Europa, il mini suv vietnamita avrà un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 dollari, carrozzeria a tre porti, quatto posti a bordo e un’autonomia di 125 miglia pari a 201 chilometri.

Suv elettrico VinFast VF3

Oltre alla lunghezza contenuta, la VF3 potrebbe essere la risposta ideale per chi cerca un mezzo stretto a prova dei tanti box stretti costruiti oltre 40 anni. Infatti è larga solamente 165 centimetri, mentre l’altezza arriva a 160 cm. Pensato per un utilizzo prettamente urbano, la VF3 a centro plancia presenta uno schermo da 10 pollici da cui gestire il sistema d’infotainment e dotato di connettività Apple CarPlay e Android auto. Nonostante le dimensioni realmente compatte, per fare un confronto è quasi mezzo metro più corta di una Fiat 500e, lo spazio di carico può arrivare fino a 550 litri abbattendo la seconda fila di sedili.