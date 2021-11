VinFast, i vietanmiti fanno sul serio: a Los Angeles debuttano i suv E35 ed E36 sviluppati con Pininfarina

Ascolta la versione audio dell'articolo

VinFast, l'unica al momento casa automobilistica vietnamita espone i suoi nuovi suv E35 ed E36 a Los Angeles come inizio di un piano di espansione globale. I due modelli sono elettrici oltre che progettati dalla Pininfarina e secondo il brand sono parte della visione di VinFast sul tema della mobilità. VinFast prevede di iniziare a esportare le sue auto negli Usa, Canada e Europa dopo aver raddoppiato le vendite dal 2019 al 2020 sul mercato nazionale, uno dei principali Paesi al mondo indicato come in grande espansione.

Le prime consegne in Vietnam a febbraio 2022

La cinque posti E35 è la più piccola della coppia di modelli punta a far concorrenza alla Tesla Model Y oltre ad essere accreditata di un’autonomia di oltre 400 km. Le consegne dovrebbero iniziare in Vietnam nel febbraio 2022 prima di essere esportate a livello globale nel corso dell'estate. La potenza della batteria da 90 kWh è inviata ad un motore elettrico da 197 cv oppure ad una soluzione con un doppio motore per arrivare fino a 398 cv, sulla base delle prime informazioni tecniche fornite da VinFast al Salone di Los Angelese.

L'E36 è più potente e offre una terza fila di sedili

L’altro suv, l’E36 è invece molto più grande, con una lunghezza di 5100 mm per aggiungere così una terza fila di sedili e ancora eliminare l’opzione del motore singolo e adottare unicamente la soluzione a doppio motore e ad aumentare la capacità della batteria fino a 106kWh per poter garanti un’autonomia di circa 500 km. Entrambi i suv condividono all'interno dell'abitacolo un touchscreen in una posizione centrale accreditato di 15,4 pollici oltre a materiali di buona fattura a cui si aggiunge un'assemblaggio ben riuscito. I suv dispongono fra l’altro di sistemi di guida autonoma di livello 3.

Stile dinamico e interni confortevoli ed esclusivi

ll contributo del Centro Stile della Pininfarina si sintetizza in un inedito linguaggio di design che abbina la modernità dello stile garantito da soluzioni morbide, linee nitide e finiture audaci, armonizzate in uno stile davvero accattivante. Queste combinazioni creano uno look che alla Pininfarina definiscono Dynamic Balance che conferisce al design dei due suv sia brillantezza. Inoltre, gli interni sono stati progettati sempre della Pininfarina con un occhio di riguardo sia per il confort a bordo, ma anche per l'esclusività delle soluzioni programmate con l’obiettivo un'esperienza di guida specifica.

La sede globale di VinFast è a Los Angeles

Nell'ambito del suo programma di espansione VinFast ha investito fino ad ora circa 3 mila miliardi euro in un nuovo centro di produzione in Vietnam che garantirà una volta a regime una capacità eventuale di 500.000 unità all’anno. Nel frattempo, ha il costruttore vietnamita ha aperto un istituto di ricerca in Germania, oltre ad avere acquisito l’ex campo di prova Holden in Australia e, infine, prevede che la nuova sede globale del brand vietnamita che è stata fra l’altro inaugurata a Los Angeles proprio nell’immediata vigilia del Salone dell'automobile potrebbe impiegare all'incirca 400 nuovi addetti.