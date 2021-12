Vini Caviro, un terzo del fatturato dalla valorizzazione degli scarti di filiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un colosso nel mondo del vino, leader per estensione dei vigneti (36.300 ettari) e per quantità di uve vinificate (9% della produzione nazionale) e con brand famosi come Tavernello, Cesari e Cantine Leonardo da Vinci. Ed è anche una best practice a livello internazionale nel recupero e nella valorizzazione degli scarti agro-alimentari.

Un business «Extra»

Il Gruppo Caviro ha creduto e investito sull'economia circolare già in tempi non sospetti e ora ne raccoglie i risultati: la produzione di ingredienti di qualità e di prodotti ad alto valore aggiunto derivati dagli scarti della filiera genera ben un terzo del fatturato del gruppo (362 milioni di euro nel 2020, 390 attesi per l'esercizio chiuso al 30 agosto 2021) ed è il business a maggior marginalità, tanto da farne uno dei pilastri della crescita futura.

«Il nostro è un modello completo e autentico di economia circolare, nato come evoluzione dell'attività storica di distillazione avviata a metà anni ‘60 e strutturato nel 2018 con la riorganizzazione della divisione Caviro Extra e il potenziamento della produzione biocompatibile – spiega il direttore generale di Extra, Fabio Baldazzi –. In un decennio, credendoci e investendo circa 100 milioni di euro, abbiamo costruito un sistema articolato e integrato, tanto che riteniamo che possa essere replicato con successo sia in Italia che all'estero».



Lo stabilimento di Faenza

E mentre i contatti con l'estero proseguono, procedono anche i lavori nello stabilimento di Faenza. Sui suoi 40 ettari sono in costruzione un impianto di compostaggio da 10mila mq e uno per la produzione del biometano liquido, e un impianto pilota per la produzione di PHA, una plastica biologica e biodegradabile già sperimentata con successo sulle stampanti 3D e ora in test nelle pellicole per alimenti.

A Faenza arrivano 555mila tonnellate di scarti l'anno dalle diverse filiere agroalimentari e il 99,3% viene effettivamente riutilizzato e valorizzato. Da questa montagna di scarti, conferiti per il 25% dalla filiera vitivinicola e per il 49% da altre aziende del food, Extra ottiene innanzitutto energia (sia elettrica che biometano), e anche 196mila tonnellate tra prodotti nobili (come alcoli e acido tartarico), “ingredienti” e semilavorati per l'industria alimentare e farmaceutica (come coloranti e antiossidanti) e fertilizzanti naturali.