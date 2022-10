Vini dal cuore d'oro, due aste per collezionisti di grandi etichette

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si scaldano i martelletti dei battitori d'asta per due eventi esclusivi che illumineranno l'autunno di amanti e collezionisti dei grandi vini. A Firenze, dal 15 al 17 ottobre, arriva The Golden Vines Awards, asta benefica accompagnata da numerosi momenti di intrattenimento ad altissimo livello. Una “serata degli Oscar” dei vini più prestigiosi al mondo – in Italia per la sua seconda edizione, prima di approdare in futuro a Parigi, New York, Singapore e Madrid –, che unisce la premiazione e l'asta a momenti di spettacolo e intrattenimento.

La cena di gala di sabato, ai fornelli Davide Oldani e Matteo Lorenzioni, e quella black-tie dell'Award Ceremony di domenica a Palazzo Vecchio, con piatti di Massimo Bottura e performance dell'artista Celeste, saranno il culmine della tre giorni fiorentina. Già ricca di attività per gli ospiti, tra tour alla Winery Chianti Classico Antinori, al museo Salvatore Ferragamo e accesso a numerose Masterclass di degustazione con Maison come Dom Perignon, Domaine Arnoux-Lachaux & Hennessy.

Palazzo Vecchio, The 2022 Golden Vines® Awards Ceremony Venue.

L'obbiettivo? Una raccolta fondi che l'anno scorso ha toccato 1,2 milioni di euro e quest'anno punta a raggiungere i 2 milioni, risorse da devolvere alla Gérard Basset Foundation, per finanziare attività di formazione, training e mentorship nel mondo del vino e dell'enoturismo, lavorando sull'inclusività. Per partecipare all'asta, che batterà etichette come Krug Grande Cuvee, Dom Perignon P1 & P2, Trimbach Clos Ste Hune, Château Cheval Blanc, Taylor's Port, Château d'Yquem, Richard Hennessy and The Macallan, si può acquistare un biglietto a 6mila euro che permette di partecipare alle due serate di gala di sabato 15 e domenica 16, oppure si può scegliere il VIP ticket a 10mila euro che dà la possibilità di accedere anche ai molti eventi Vip disseminati per Firenze nel weekend.