Dal Prosecco all’Amarone, ecco dove si beve vino italiano nel mondo

Segnali positivi anche in mercati difficili

Eppure, scartabellando tra i dati relativi all’export nei primi 10 mesi dello scorso anno emergono alcune performance degne di nota. Nel complesso per l’export di vino made in Italy si va dal +6,5% in Canada al +13,3% della Russia, dal +17,7% del Giappone al sorprendente +13,3% messo a segno dalla Francia fino al +15,5% della Polonia. Risultati che appaiono ancora più rilevanti se guardati nella prospettiva delle singole denominazioni. In Canada ad esempio i grandi rossi Dop Piemontesi hanno messo a segno nel 2019 un balzo del 42,7% e un più 61,5% in Norvegia. Le griffe toscane pur in un anno stagnante hanno però registrato ottime performance in Francia e Giappone con rispettivamente +21 e + 20 per cento. E un progresso significativo è venuto anche dalla Cina (+10%). I grandi rossi Dop del Veneto sono cresciuti in tutti i principali mercati con punte del +25,6% nel Regno Unito e un +16,3% in Svezia da sempre paese estimatore di Amarone e Ripasso. E pur all’interno di una dinamica in flessione risultati positivi sono stati messi a segno anche dall’Asti (+7% in Russia, +11,3% in Polonia).

«Ci sono alcuni dati promettenti - ha aggiunto Pantini - come il Giappone (+17,7% nei primi dieci mesi 2019) o l’Est Europa, con in prima fila Polonia. Mercati non ancora di prima fascia ma in costante crescita. Non manca l’effetto "vendita di frigoriferi agli esquimesi", dato dal +13,3% degli acquisti di vino italiano da parte della Francia (trainato da un incredibile +42,2% del Prosecco). Insomma gli elementi di ottimismo non mancano. Ma sostituire il mercato Usa sarà comunque dura e sul fronte dei dazi l’opzione migliore resta sempre e di gran lunga quella di evitarli».

