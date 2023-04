Vini, opere d’arte e premi Nobel: la casa di lusso è un megayacht sul mare

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Immaginate di poter navigare attraverso il mondo senza lasciare la vostra casa, circondati dalle foto di famiglia, dai propri mobili e opere d’arte, senza disfare le valigie, partecipando a programmazioni di bordo curate da docenti, premi Nobel e relatori internazionali di spicco, gustando piatti e vini selezionati da chef famosi nei ristoranti di bordo, rilassandovi in una Spa, effettuando viaggi via terra e spedizioni insieme ad una comunità di residenti che si conoscono tra loro, e non sono semplici turisti. Un sogno? In realtà si tratta di un lusso estremo esaudito da The World, l’unico mega yacht residenziale al mondo, un progetto real estate sull’acqua che è diventato uno stile di vita e che svela le sue caratteristiche al Sole 24 Ore in un anno in cui i suoi ospiti trascorreranno la primavera e l’estate in Europa, passando anche per l’Italia e per le coste della Sicilia e della Sardegna.

«In queste location e in altri porti europei ospiteremo potenziali acquirenti italiani con visite private della nave – annuncia il ceo Tom Wolber –. Abbiamo coltivato una comunità internazionale con la passione per l’esplorazione e siamo desiderosi di incoraggiare altre famiglie italiane a diventare residenti di The World».

Loading...

La vision

«La vision alla base di The World era quella di creare un modo in cui i viaggiatori non dovessero mai sbarcare – spiega il manager –. Per questo motivo, a fine anni Novanta un team di professionisti esperti si è riunito e ha iniziato a lavorare alla prima nave in cui le persone potessero viaggiare in tutto il mondo senza lasciare la propria casa. La costruzione è stata curata a Rissa, in Norvegia, ed è stato un team di Oslo, guidato da Petter Yran e Bjørn Storbraaten, a progettare The World».

Composto da 12 ponti, il mega yacht dispone di 165 residenze che vanno dai monolocali agli ampi appartamenti con tre camere da letto e combina, in termini di design, elementi nautici con linee pulite e contemporanee, conferendo l’aura di uno yacht privato alla nave. Tutti gli appartamenti sono stati venduti, ma c’è un numero selezionato di residenze disponibili per la rivendita (10% del totale, ndr). Prezzi e gestioneI prezzi degli appartamenti vanno da 2 a 15 milioni di dollari, più i costi di gestione annuali, che variano in base ai mq. e le dimensioni delle residenze vanno da 30 a 300 mq. Ogni tre anni è previsto un bacino di carenaggio per la manutenzione, l’aggiornamento delle aree pubbliche ed eventuali modifiche al design delle case.“I valori degli appartamenti – sottolinea il ceo – sono in costante crescita, anche se questo è un investimento legato allo stile di vita e non alla necessità di produrre reddito”. I residenti sono gli unici azionisti di The World Resident Holdings Ltd, che prevede un team di gestione con sede a Fort Lauderdale, in Florida, che gestisce tutte le operazioni della nave, compresa la rivendita degli appartamenti. Possedere una residenza su The World è simile alla proprietà di un appartamento o di un condominio di lusso. C’è un esborso iniziale, seguito da costi di gestione annuali, che comprendono la quota a carico del residente per il funzionamento della nave, compresi i compensi dell’equipaggio, la manutenzione, le riserve di capitale, il carburante, il cibo e le bevande.

I servizi di bordo

Rinomato per la cucina inventiva e per la pluripremiata cantina di vini con caveau creati su misura, The World collabora con selezionati chef e produttori di vino per offrire a residenti e ospiti (l’occupazione media è di 150-200 ospiti, ndr) esperienze memorabili che riflettono le regioni che stanno esplorando. Quattro i ristoranti principali a bordo: East, che propone cucina asiatica eclettica che serve sushi, sashimi e un’ampia varietà di specialità panasiatiche; Marina, steakhouse contemporanea, che propone caviale e frutti di mare freschi; Chef’s Table, che mostra la preparazione di ostriche fresche, frutti di mare, prosciutto iberico e delizie regionali dalla terra e dal mare; Portraits, caratterizzato da una cucina raffinata a livello di stelle Michelin. A questi si aggiunge il Tides, caratterizzato da una cucina in stile mediterraneo con un tocco italiano. Tra i servizi, anche un Cigar Club, diversi bar, Spa e centro benessere.

Lo spirito della community

Un altro aspetto caratterizzante del progetto è lo spirito della community. «È una comunità calda e amichevole – commenta Wolber – simile a un country club, che condivide incredibili esperienze di viaggio. Su The World sono rappresentate 19 nazionalità diverse. I residenti stessi contribuiscono a prendere decisioni sulla gestione della nave, dall’itinerario di navigazione alla pianificazione finanziaria. Il Consiglio di amministrazione è composto da residenti eletti». Gli armatori e gli ospiti si imbarcano e sbarcano nei porti secondo i loro programmi. Alcuni residenti vivono a bordo quasi a tempo pieno, ma la maggior parte naviga per 3-6 mesi non consecutivi all’anno. Da noi intervistato, un residente-armatore ha così motivato la sua scelta: «La decisione di acquistare un appartamento su The World è stata dettata dal mio desiderio di conoscere a fondo culture diverse e di esplorare le regioni più remote del pianeta comodamente da casa. Uno stile di vita che non è a mio avviso possibile realizzare altrimenti».