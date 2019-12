Vini, il Supertuscan di Ferragamo punta all’eccellenza Massimo, ultimo dei sei figli di Salvatore, fondatore della maison fiorentina della moda e del lusso, ha inaugurato una nuova cantina con uno spazio <i>wine hospitality</i> a Prima Pietra a Riparbella di Silvia Pieraccini - FIRENZE

2' di lettura

Al vino si è avvicinato perché ha «una passione viscerale per la terra». Una passione che ora ha spinto Massimo Ferragamo, 62 anni, ultimo dei sei figli di Salvatore fondatore della maison fiorentina della moda di lusso, a trasferirsi a Firenze con la moglie Chiara dopo 35 anni passati a New York (alla guida della Ferragamo Usa).

Da qui può seguire meglio le sue prestigiose tenute, entrambe in Toscana, comprate una quindicina di anni fa: i duemila ettari di Castiglion del Bosco a Montalcino, che abbracciano vigneti (62 ettari di cui 51 a Brunello) e ospitalità di lusso (un resort 5 stelle gestito da Rosewood) in una delle denominazioni più belle e famose d’Italia; e i 200 ettari (di cui 11 a vigneto) di Prima Pietra a Riparbella, con vista mozzafiato sulla costa e sulle isole tirreniche, dove ha appena inaugurato una nuova cantina riutilizzando ambienti e materiali preesistenti, arricchita da un elegante spazio wine hospitality.

«Non è una cantina fatta da un’archistar - spiega Massimo Ferragamo riferendosi ai grandi architetti che ormai da tempo firmano i templi del vino - visto che l’archistar serve soprattutto per l’immagine, per avere articoli sui giornali per qualche mese. Più che un’archistar, in realtà, mi piacerebbe avere un tecnistar: un tecnico del settore che progetta pensando alla funzionalità interna della cantina, prima che all’estetica».

Anche nel vino, come nella moda, Massimo Ferragamo non ama le mezze misure. «Gareggiare a metà classifica non mi piace - dice - se una cosa la faccio, la faccio ad alto livello, puntando all’eccellenza».

Così ha fatto a Montalcino, e così sta facendo a Riparbella, territorio vinicolo decisamente meno conosciuto dove da pochi mesi ha creato “Permassimo”, un Supertuscan (come si chiamano i grandi vini fatti al di fuori delle denominazioni) da Cabernet Sauvignon in purezza. «È un vino prodotto in sole 2.500 bottiglie che ha grandi ambizioni» dice Massimo Ferragamo sottolineando come il vino per lui non sia un gioco ma un «business che dev’essere sostenibile».