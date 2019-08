Vinicio Capossela: ballate animalesche e medievali rimedio contro la peste digitale Cantautore e scrittore raffinato, con il nuovo disco ha già vinto il Premio Tenco e, in due memorabili notti di luna in Sardegna, tre lumache e lupi, spiega come è arrivato a un lavoro così profondo di Stefano Salis

Capossela: con le mie ballate racconto questo nuovo Medioevo

7' di lettura

Mentre si leva la luna, in una notte di fine luglio, proprio di fronte a noi che conversiamo pubblicamente nel canto dei grilli e nell’aria tersa, a me viene da pensare da quale pianeta, invece, ci sia piovuto - e cosa abbiamo fatto per meritarci, in Italia - questo artista che ho a fianco, che dire “cantautore” è sminuente allo stesso modo che affermare che Picasso ci sapeva fare con il pennello.

Siamo all’esterno del museo archeologico del mio paese di origine, Sant’Antioco, Sud Ovest della Sardegna, dove l’indomani si esibirà nella cosiddetta Arena Fenicia, umidità, erba e rocce millenarie come quinta.

Vinicio Capossela sta parlando, apparentemente, del suo ultimo lavoro, «Ballate per uomini e bestie», con il quale ha già vinto il Premio Tenco per il miglior disco. Gli verrà consegnato ad ottobre, e non è il primo: anzi, da «Canzoni a manovella» (2000) in poi, ogni volta che pubblica un disco non antologico si aggiudica il premio. Come dire: manifesta superiorità.

Sono oltre vent’anni che lo ammiro, e lo seguo: concerti nei luoghi più disparati, miniere e spiagge, teatri e aule, e poi reading, performance teatrali, presentazioni di libri: posso testimoniare in prima persona quanto sia cambiato, cresciuto, abbia preso consapevolezza del suo smisurato talento, che spesso sconfina nel genio puro, e di come abbia forse imparato, in questi anni, se non a dominarlo, insieme alla sua inquietudine, almeno ad assecondarne la multiforme varietà.

Sarò un fan, lo ammetto, eppure sono in buona compagnia se un esimio signornò della cultura italiana come Goffredo Fofi, che doveva essere qui con noi e non è potuto venire, ha mandato un messaggio il cui succo è: Capossela è il più importante poeta italiano. «La poesia di appena ieri» leggo dal messaggio di Fofi «anche quando alta e sublime, rischia di sembrarci evasiva di fronte all’insorgenza di tempi che potrebbero essere (non è un’ipotesi campata in aria) gli ultimi.