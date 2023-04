Vinitaly, Lollobrigida: fermare l’ondata neo-probizionista contro il vino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una difesa a 360 gradi del vino italiano da parte del Governo. Non poteva che risolversi così la giornata inaugurale della 55ma edizione del Vinitaly di Verona, la manifestazione clou del vino made in Italy sulla quale quest’anno si è allungata inevitabilmente l’ombra dell’offensiva anti alcol che ha preso piede in Europa negli ultimi mesi e culminata nella legge irlandese sugli health warning in etichetta. Una legge che punta ad equiparare il vino alle sigarette riportando in etichetta i rischi connessi con il consumo di alcol. Qualsiasi consumo, senza cioè differenziare tra consumo moderato ai pasti e abuso.

Lollobrigida contro il «neoproibizionismo» in Europa

«Mario Soldati diceva – ha sottolineato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida inaugurando stamani l’edizione 2023 di Vinitaly – che “il vino è per l’anima ciò che l’acqua è per il corpo”. Una definizione che chiarisce l’importanza per questo prodotto all’interno della nostra cultura».

«Partendo da messaggi come questo - ha aggiunto Lollobrigida - porteremo avanti la nostra azione di controinformazione per fermare l’ondata neo proibizionista in Europa. Lo faremo grazie ai quadri di Caravaggio e Guido Reni dedicati a Bacco che dalla Galleria degli Uffizi di Firenze abbiamo portato qui al Vinitaly. Lo faremo con gli incontri dedicati agli effetti benefici di un consumo moderato di vino sulla salute e chiarendo la crescente importanza del vino e dell’enogastronomia sui flussi turistici in Italia. Tutto questo per chiarire una volta per tutte che il vino non è semplicemente una bevanda che contiene alcol ma molto di più».

Schillaci: consumo moderato di vino è associato a benefici

Sul tema Vino e Salute è intervenuto dal Vinitaly di Verona anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci. «Il consumo basso o moderato di vino, all'interno di un modello di dieta mediterranea - ha spiegato Schillaci - è associato ad effetti benefici; ciò che dobbiamo invece contrastare sono gli abusi e le abbuffate alcoliche, che nulla hanno a che vedere con un consumo moderato. In questa ottica siamo impegnati a promuovere una dieta sana anche nelle scuole. È importante promuovere il bere in modo responsabile ma ciò - ha sottolineato - è diverso dall'apporre un'etichetta come fa l'Irlanda».

Ma il ministro della Salute non si è limitato a sottolineare solo gli aspetti benefici di un consumo moderato di vino. «La viticoltura - ha aggiunto – è parte integrante della tradizione agroalimentare e culturale della nostra Nazione e per questo va salvaguardata. In Irlanda l’alcolismo è un problema sanitario nazionale e i dati indicano che la popolazione irlandese non è a conoscenza dei rischi per la salute collegati all’alcol. L’alfabetizzazione sanitaria invece è una componente importante di tutte le nostre azioni.