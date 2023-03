Vinitaly punta sui mercati esteri. L’export da record sfiora gli 8 miliardi

«Abbiamo voluto effettuare quest’analisi – ha commentato l’ad di Veronafiere, Maurizio Danese – perché spesso il vino non è considerato dalla comunità economica per la sua reale dimensione. Che abbiamo voluto sottolineare anche alla luce delle polemiche di alcune lobby che ne vorrebbero ridimensionare la portata economico sociale. Siamo convinti che il vino sia l'oro nero italiano e che la strada dello sviluppo futuro sia necessariamente quella di un ulteriore rafforzamento delle esportazioni».

Ed è proprio su questa falsariga che Vinitaly, di gran lunga la principale manifestazione dedicata al vino italiano, ha voluto concentrare i propri sforzi e investimenti sull'internazionalizzazione.

«Selezionando insieme a Ice Agenzia oltre mille top buyer che saranno a Verona da oltre 68 paesi – ha aggiunto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo – e moltiplicando i nostri eventi di promozione all’estero che quest’anno vedranno una nuova fiera in Cina, un nuovo appuntamento a ottobre negli Usa a Chicago, e la quarta edizione di Wine South America in Brasile».

Ma tema chiave dell’edizione 2023 di Vinitaly non potrà che essere quello di “Vino & Salute” dopo i molteplici attacchi anti alcol portati avanti senza distinguere tra i prodotti né sugli stili di consumo, accomunando quindi consumo moderato e consapevole con l’abuso e culminati nella legge irlandese per indicare health warnings in etichetta come «nuoce gravemente alla salute» alla pari delle sigarette.

«Per questo Vinitaly 2023 – ha aggiunto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida – sarà la piattaforma dalla quale lanciare una nostra campagna di controinformazione per spiegare che il vino è molto altro rispetto a un prodotto che contiene alcol».