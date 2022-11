Vino: avvocati, fisici e chimici accompagnano la crescita del settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le cantine vinicole italiane, anche le piccole, sono il perno di un settore che si è industrializzato, ha accesso ai mercati internazionali, sta movimentando operazioni di acquisizione e che viene guardato con interesse dai fondi di investimento.

Una internazionalizzazione e uno sviluppo così marcato che hanno richiesto l’accompagnamento di team strutturati e consulenze che vanno oltre lo stretto ambito legale.

«Andare all’estero non è facile – commenta Cesare Varallo, nuovo socio dello studio LegisLab – perché c’è da affrontare un mondo fatto di legislazioni non armonizzate, differenti misure restrittive, disparità di standard su contaminanti e pesticidi. Inoltre bisogna considerare tutto il problema della traduzione, del naming e dell’etichetta». L’attenzione è massima sulla tutela della proprietà intellettuale. Spesso è difficile depositare la propria etichetta ed è frequente che il marchio sia stato anticipato da segni simili, in Italia o all’estero. È necessario anche sorvegliare il web per verificare che il marchio o la denominazione non vengano usati in modo improprio.

Il legale non basta: è in quest’ottica che bisogna leggere appunto l’ingresso in LegisLab dell’avvocato Varallo specializzato nella normativa Food, accompagnato da un team composto per metà da esperti dal forte background scientifico. Anche Herbert Smith Freehills ha un know-how tecnologico con un gruppo di lavoro dedicato a questo settore che include fisici, chimici e ingegneri. Sono chiamati ad assistere i loro clienti su fronti come contraffazione o frode, ma soprattutto per la tutela della proprietà intellettuale, che prende le mosse fin dal nome della cantina (che il più delle volte coincide con il cognome della famiglia fondatrice).

Se nel corso del tempo si verificano divisioni del patrimonio, possono nascere etichette dai nomi simili. «L’uso dello stesso cognome - commenta Pietro Pouché, partner dello studio – può creare situazioni di confusione sul mercato che è necessario dirimere anche grazie all’assistenza di legali. Poi c’è il tema della provenienza geografica (Dop) e di chi possa fregiarsene». Ma ormai il vino e la sua cantina sono diventati il punto di riferimento di un territorio e di arrivo di un’esperienza turistica ed enogastronomica. «Seguiamo le cantine - spiega Francesco Ferrara, partner di Pepe e Associati - anche nelle attività ancillari come la ristorazione o la parte immobiliare. La produzione vinicola diventa il motore della valorizzazione di un territorio».