Bottiglia di vino in alluminio per le Cantine Ceci

Le Cantine Ceci 1938 e Berlin Packaging presentano a Vinitaly Otello Ceci for the future, «un progetto innovativo all’insegna della sostenibilità e del rispetto della tradizione», come si legge in una nota.

Ceci 1938 sarà il primo produttore al mondo a proporre per i propri vini Otello Nero di Lambrusco e Otello Brut in una inedita bottiglia di alluminio concepita e brevettata da Berlin Packaging, leader del packaging a livello mondiale. Si tratta di una bottiglia da 0,75 litri dotata di un collo progettato per ospitare il classico tappo di sughero, la gabbietta di metallo e la capsula: una vera e propria bottiglia per il vino spumante.

«La partnership tra le due aziende – continua la nota – ha dato vita a quella che si preannuncia essere una grande rivoluzione per il settore vinicolo, un progetto che pone al centro non solo l'utilizzo dell’alluminio, dotato di importanti caratteristiche di sostenibilità, ma soprattutto l’approccio alla concezione della bottiglia di questo stesso materiale pensata per rispettare le caratteristiche dei contenitori tradizionali e le abitudini di fruizione del prodotto da parte del consumatore finale».

«Il progetto Otello Ceci for the future è l’esempio perfetto della potenzialità della nostra offerta innovativa di soluzioni di packaging personalizzabili, sostenibili e in linea con le ultime tendenze di mercato – ha dichiarato Alessandro Tonoli, ceo Italia di Berlin Packaging –. Abbiamo concepito una bottiglia in alluminio con un collo e un'imboccatura sagomati che riprendono le “linee tecniche” delle bottiglie di un vino frizzante di qualità: i nostri esperti sono stati in grado di progettare una bottiglia di alluminio con la stessa chiusura delle bottiglie in vetro utilizzate per vini frizzanti e spumanti, permettendo di ospitare il classico tappo di sughero, la gabbietta di metallo e la capsula. Si è trattato di una sfida importante a livello tecnico, che ci ha permesso di raggiungere un risultato totalmente innovativo che siamo certi verrà apprezzato dal mercato».

«Essere gli attori protagonisti del lancio di questo rivoluzionario progetto è una grande opportunità della quale ringraziamo molto Berlin Packaging. È una nuova occasione di esprimere totalmente la nostra essenza e di continuare ad essere precursori delle tendenze del settore come siamo sempre stati – ha aggiunto Maria Paola Ceci, presidente di Cantine Ceci 1938 –. Come azienda siamo guidati da una forte sensibilità verso i temi della sostenibilità, l'introduzione dell'alluminio rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso da qualche tempo. La versatilità di questa bottiglia ci permette inoltre di dare spazio alla creatività che da sempre ci contraddistingue».