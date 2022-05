Vino, Ca’ di Rajo da Treviso compra in Friuli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal Raboso al Refosco, dal Veneto al Friuli. I fratelli Cecchetto, già titolari dell'azienda Ca' di Rajo nella zona del Piave in provincia di Treviso lanciano una nuova sfida spostandosi più a Est, in Friuli, in provincia di Udine. I tre fratelli hanno infatti rilevato, con un investimento di 5 milioni di euro spalmati in cinque anni, un'azienda viticola dismessa nei pressi di Borgo Salariis, a Treppo Grande in provincia di Udine. Una realtà che hanno subito ribattezzato Aganis e che punterà tutto sulle varietà autoctone friulane, in primo luogo, Refosco e Friulano (il vecchio Tocai) ma anche sull'enoturismo, il tutto all'insegna della sostenibilità.

I tre fratelli hanno prima portato al successo la cantina Ca' di Rajo che produce oggi circa 2 milioni di bottiglie tra Prosecco (sia Doc che Docg) ma anche vini autoctoni come il Malanotte Docg, il Raboso Doc Piave e vini da varietà rare come il Manzoni Rosa e la Marzemina Bianca con un giro d'affari di 6,5 milioni di euro.

In particolare, Ca' di Rajo ha puntato sulla valorizzazione del Raboso e del metodo di allevamento a Bellussera, ormai in via di estinzione. Un sistema basato su una disposizione a raggi dei filari con le piante che crescono fino a un'altezza di tre metri. I Cecchetto si propongono ora di adottare la stessa formula, ovvero quella di riscoprire varietà e metodi produttivi che affondano le radici nella tradizione, anche in Friuli.

«Ci siamo trovati – spiegano i tre fratelli Cecchetto - davanti alla possibilità di affrontare una nuova sfida dopo aver portato Ca' di Rajo ad essere una realtà che esporta in oltre 50 Paesi e aver già fondato una seconda azienda, Terre di Rai, che raccoglie l'esperienza della nostra famiglia. Ca' di Rajo rappresenta il riscatto della nostra gente. Nostro nonno – ancora attivo in azienda a 91 anni - era un mezzadro, abbiamo raccolto la fatica della sua generazione e abbiamo fatto di Ca' di Rajo una cantina di respiro internazionale. Aganis invece è un progetto solo nostro, un nuovo punto di partenza in una terra quasi vergine dalle grandi potenzialità».

Aganis è il termine dialettale che definisce le agane, figure femminili della mitologia alpina, particolarmente note in Carnia, che abitano attorno ai corsi d’acqua. «Sin dalla scelta del nome – hanno spiegato Alessio, Fabio e Simone Cecchetto - questa azienda esprime la nostra volontà di dare vita a vini che sappiano parla¬re di territorio e di tradizioni in chiave moderna». L'azienda è composta da 22 ettari di vigneti e 15 di boschi. Il progetto prevede la realizzazione di due spumanti, un da uve Ribolla Gialla e un secondo Rosé da uve 100% Pinot Nero.