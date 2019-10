Vino, il Consorzio Valpolicella vince la Guerra dell’Amarone Via all’applicazione della sentenza del Tribunale di Venezia di Vincenzo Chierchia

In vino veritas. Nuovo capitolo della complessa vicenda che ha visto contrapposti da anni i grandi produttori di Amarone al Consorzio di una delle Docg più note nel mondo. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio tutela vini Valpolicella ha deciso all'unanimità, come si annuncia in una nota, di dare corso integralmente a quanto disposto dalla sentenza 4333/2019 della Corte d'appello di Venezia in merito alla causa civile promossa in appello dalla compagine Le Famiglie storiche e dalle sue aziende associate.

La sentenza

Nel merito, la sentenza ha respinto l'appello delle Famiglie

storiche (ex Famiglie dell'Amarone d'arte) e conferma

integralmente e in ogni sua parte quanto stabilito dal giudizio

di primo grado. Il Consorzio tutela vini Valpolicella, nel

ritenere doveroso procedere in ragione dei princìpi e dei doveri

statutari attribuiti dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, considera esemplare e destinato a fare

giurisprudenza internazionale quanto accertato dalla sentenza in

materia di difesa e tutela di patrimoni collettivi quali sono le

denominazioni. L'auspicio è che «d'ora in poi vi sia una presa

di coscienza dei singoli tornando a discutere in modo corale e

più sereno della crescita della denominazione».

Stop alle Famiglie dell’Amarone d’arte

Nel merito, precisa il Consorzio Valpolicella (che comprende viticoltori,

vinificatori e imbottigliatori della zona di produzione dei vini

della Valpolicella, un territorio che include 19 comuni della

provincia di Verona) «la Sezione specializzata in materia

d'impresa presieduta da Guido Santoro ha confermato tra l'altro

gli atti di concorrenza sleale, ha ribadito il divieto

all'utilizzo del nome “Famiglie dell'Amarone d'Arte” oltre alla

conseguente nullità del marchio e del cosiddetto “Manifesto

dell'Amarone d'arte”. Resta poi confermato l'obbligo di rimozione dalle etichette del marchio ormai nullo e quello di pubblicazione della sentenza su 2 tra i principali quotidiani italiani con spese a carico dei convenuti».