Vino, consumi dimezzati. Verso distillazione e tagli alla produzione

La crisi dell’enoturismo

Senza dimenticare il crollo del turismo e quindi dell’enoturismo. Un segmento cresciuto molto negli ultimi anni e che oggi conta circa 25mila cantine in Italia aperte al pubblico. Aziende che registrano per le sole vendite dirette un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro l’anno. Un canale di vendita alternativo a quelli convenzionali che ha fatto inoltre da volàno per lo sviluppo di un significativo indotto nella ricettività e nella ristorazione. «Un universo che al momento è semplicemente cancellato – ha denunciato la produttrice Donatella Cinelli Colombini, da sempre molto attiva sull’enoturismo e promotrice tra l’altro della manifestazione Cantine aperte – facendo così venir meno una importante fonte di liquidità per le imprese oltre che una leva di sviluppo per i territori».

Coronavirus, ecco come mangeremo al ristorante

Le misure chieste dagli operatori

In questo quadro a tinte fosche per il principale comparto dell’agroalimentare italiano ma anche europeo l’associazione degli industriali Ue ha avanzato un pacchetto di misure che puntano sul congelamento dei fondi non spesi del bilancio Ue e destinati al vino (con le Ocm di settore). «Per sostenere il recupero dei mercati – ha detto il segretario del Ceev, lo spagnolo Ignacio Sànchez Recarte – chiediamo ulteriore flessibilità per i programmi di promozione, un’Iva ridotta temporanea per i prodotti vitivinicoli e l’adozione di un quadro moderno per la vendita a distanza»

«Un’Iva ridotta temporanea – ha aggiunto il direttore di Federvini, Ottavio Cagiano – favorirebbe anche il canale della ristorazione che prima o poi dovrà ripartire, mentre sul fronte delle vendite online si potrebbe cogliere l’occasione per un’armonizzazione fiscale almeno in Europa. Oggi la mancanza di misure compensative tra i Paesi confina le vendite online nei singoli mercati nazionali. Un vero peccato».

Distillazione delle scorte

Intanto a livello nazionale si lavora su misure in grado di favorire l’equilibrio di mercato. «Premesso che la richiesta di congelare i fondi Ocm non spesi non è percorribile – spiegano al ministero delle Politiche agricole – perché è una soluzione consentita per le risorse dello sviluppo rurale ma non per i fondi Ocm, per i quali occorrerebbe una modifica del Trattato.

Ciò che invece è in dirittura d’arrivo è una distillazione di crisi con fondi Ue per circa 50 milioni di euro per ritirare dal mercato tra i 2,5 e i 3 milioni di ettolitri. Una cifra pari al 5-6% delle giacenze in cantina e che consentirà così di alleviare la pressione dell’offerta sostenendo i prezzi. Una misura efficace e che sarà poi completata da una vendemmia verde facoltativa (taglio e distruzione dei grappoli in campo prima della maturazione, ndr) per la campagna 2020-21. Un pacchetto di misure che ci auguriamo possano sostenere il settore in questa pesante crisi».