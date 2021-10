Vino e arte, un connubio d’autunno tra festival e degustazioni enogastronomiche

Fino a novembre la Galleria d'arte contemporanea della cantina franciacortina La Montina di Monticelli Brusati, ospita la personale di Walter Xausa. Si possono ammirare 20 opere che raccontano le fasi artistiche del maestro, dai primi dipinti realizzati al fianco del padre Alessandro, artista e restauratore, allo stile concettuale attuale. Il titolo della mostra è “Xausa Style” e potrà essere ammirata sempre al termine della visita di cantina. Per gli appassionati d'arte che desiderano incontrare personalmente l'artista, l'appuntamento è in Galleria domenica 7 novembre, alle ore 10 (solo su prenotazione).

Walter Xausa in mostra a La Montina.

Seicento ombrelloni coloratissimi sono stati piantati tra i filari del Vigneto Pusterla di Monte Rossa nel Bresciano. Sono l'anima di “La Plage”, l'opera di land art dell'artista camerunense di fama internazionale Pascale Marthine Tayou, che ha voluto ricreare un'originale idea di spiaggia come emblema della ripartenza post-Covid. L'installazione è visibile anche dai passanti fino al mese di ottobre. Una manciata di colore tra le verdissime vigne della storica cantina assorbe lo sguardo e incuriosisce tutti. Da un lato la riflessione sul post-pandemia, dall'altro la gioia di questa distasa di 4 ettari punteggiata di colore: rimanda all'estate, esalta la gioia della vendemmia.

L'opera “La Plage”, nel vigneto Pusterla.

Infine, è bene appuntarsi in agenda il “Jazz & Wine of Peace 2021”, festival che celebra il sodalizio tra la grande musica internazionale e l'offerta gastronomica. I concerti in programma (fino al 25 ottobre) si svolgono nelle più belle cantine vinicole nel Collio del Friuli Venezia Giulia e in alcune tra le suggestive dimore storiche della zona.

La copertina di “Totem”, l’ultimo album di Ferdinando Romano.

Sono sempre accompagnati da degustazioni ed esperienze guidate per conoscere la storia e le terre. Alla cantina Jermann di Ruttars, tra Pinot Bianco, Chardonnay e Sauvignon, si può ascoltare “Totem”, l'ultimo album di Ferdinando Romano, contrabbassista e compositore già da tempo sulla scena jazzistica: al primo posto nel Top Jazz 2020 di Musica Jazz come “Miglior Nuovo Talento Italiano”, con “Totem” si è posizionato all'ottavo posto nella categoria “Miglior Disco Italiano” 2020. La sua musica è da ascoltare sorseggiando un vino della cantina. Noi consigliamo “Dreams”, da uve Chardonnay. È dedicato all'album rock “The Joshua Tree” degli U2, uscito nel 1987, e in particolare alla canzone “Where the streets have no name”.