Vino e arte, così Frescobaldi rafforza il marchio e il business

Tre figure in bronzo dorato tra i filari della tenuta di CastelGiocondo, a Montalcino, che evocano le diverse fasi della vita del vino, dalla fermentazione, alla trasformazione del mosto, la maturazione. Un legame tra uomo, paesaggio e natura. A poca distanza un'altra scultura in rovere stagionato che rappresenta una polena, figura femminile tradizionalmente legata alla prua degli antichi velieri, come dimostrazione della ricchezza del proprietario.

Opere d'arte tra i vigneti, versione contemporanea di quel mecenatismo che ha contraddistinto la famiglia Frescobaldi sin dal Rinascimento, con il sostegno ad artisti come Brunelleschi e Donatello. «Stiamo riscoprendo la tradizione guardando avanti, con un linguaggio contemporaneo. Il rapporto con gli artisti rende più stretto il legame con il territorio, rafforza l'identità di un marchio che ha radici storiche come il nostro, valorizzandolo a livello internazionale». È quella forza del made in Italy che ci rende unici e che Tiziana Frescobaldi ha concretizzato nel progetto “Artisti per Frescobaldi”, partito nel 2012: «È un modo per comunicare i nostri valori». Un impegno che arricchisce quella ricerca dell’eccellenza e la spinta alla crescita che caratterizza l’azienda: ultimo passo, a luglio, l’acquisto negli Stati Uniti della casa vinicola Domaine Roy & fils, in uno stato, l’Oregon, riconosciuto come una delle migliori zone al mondo per la coltivazione di Pinot nero. Una tenuta che si aggiunge alle nove toscane, che si estendono ormai in larga parte della Regione. Frescobaldi, con i suoi 153 milioni di euro di fatturato nel 2022 (+17% rispetto al 2021) è tra i primi quindici produttori di vino italiani e nonostante la congiuntura difficile continua a crescere. «Il prossimo anno non avremo forse le percentuali del 2021-22, vogliamo andare avanti con cautela, consolidandoci. Ma la crescita è continua. Abbiamo constatato che in questo periodo di inflazione il vino ha avuto un ruolo anche come bene rifugio, sono aumentate le vendite delle etichette importanti».

Sculture in vigneto. Tiziana Frescobaldi accanto all'opera di Massimo Bertolini “Rosa Sirena” che raffigura una polena in rovere

Tiziana Frescobaldi, nel suo ruolo di presidente della holding Compagnia dè Frescobaldi, ha uno sguardo a tutto tondo del gruppo. Dei vini, che rappresentano oltre il 90% del fatturato, si occupa in particolare il cugino Lamberto. Poi c’è la produzione di pasta, di olio «il Laudemio, su cui puntiamo molto, è una tradizione di famiglia», la ristorazione.

E l’arte: il progetto è curato da Ludovico Pratesi. Gli artisti che hanno esposto le opere quest’anno sono Daniela De Lorenzo, con Sogno sottile (le tre sculture in bronzo), Massimo Bertolini con Rosa Sirena (polena in rovere). Inoltre i due artisti realizzeranno ognuno un’etichetta inedita per un’edizione limitata e numerata di 111 bottiglie di vino a testa, per un totale di 222 bottiglie di CastelGiocondo Brunello di Montalcino 2018, presentate a settembre 2023. La novità di questa edizione è la trasformazione del progetto da Premio internazionale dedicato ai giovani artisti ad una vera e propria committenza: «si è creato un rapporto più stretto con il territorio e i valori dell’azienda e per la prima volta abbiamo opere da esterno», La collezione, con le opere dei passati vincitori, si può visitare: un modo per arricchire il racconto di un’azienda dalla tradizione secolare, iniziata a Firenze nel 1300 con l’impegno soprattutto nella finanza e dal Dopoguerra concentrata sul vino. L’export è circa il 65% del fatturato, con una forte presenza in Nord America e Nord Europa «l’Oriente sta crescendo, in particolare la Corea». Ma, sottolinea Tiziana Frescobaldi, cresce anche la domanda interna. Grazie al mix di eccellenza e qualità.