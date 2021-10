Vino, export in crescita anche sul 2019 ma è battaglia contro il Prosek croato

Ascolta la versione audio di questo articolo

«La richiesta di riconoscimento della menzione tradizionale Prosek è un attacco all'identità veneta e italiana. Il Prosek non appartiene ai croati. Abbiamo le carte e lo dimostreremo».

Per chi era abituato ai tiepidi webinar e agli incontri sul piattaforme web che hanno imperversato nei duri mesi del lockdown suonano davvero liberatorie le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia. Parole spese in difesa di uno dei prodotti chiave dell'enogastronomia italiana: il Prosecco e dal palco di una manifestazione finalmente in presenza: il Vinitaly Special Edition aperto sabato (e fino al 19 ottobre) a Verona.

Un'edizione speciale del salone del vino (in attesa dell'edizione 2022 in calendario a inizio aprile e che è già sold out) indetta dopo ben due appuntamenti che a causa della collocazione primaverile sono saltati a causa della pandemia.

La special edition è stata accolta dai produttori e dai rappresentanti della filiera come un grande segno di ritorno alla normalità. Un ritorno alla normalità che avviene peraltro in coincidenza con un momento particolarmente favorevole per il settore che in linea con le previsioni di quelli che nei duri mesi della pandemia erano considerati degli inguaribili ottimisti in realtà si sta davvero rivelando il prodotto della ripartenza.

«Le esportazioni di vino italiano crescono in doppia cifra rispetto allo scorso anno – ha commentato il presidente dell'Ice Agenzia, Carlo Ferro – e risultano in crescita di oltre il 4% anche sul 2019, l'anno pre Covid. Molte stime prevedono a fine 2021 un nuovo record dell'export di vino made in Italy che potrebbe tagliare il traguardo dei 7 miliardi di euro di fatturato».

«Un percorso che Vinitaly vuole accompagnare – ha aggiunto il dg di Veronafiere, Giovanni Mantovani – rafforzando ancora la propria attività di accompagnamento delle imprese sui mercati internazionali. Attività che non si è fermata neanche in questi mesi difficili e che pensiamo di rilanciare con la ricerca di un partner negli Usa per replicare oltreoceano una manifestazione fieristica del vino sul modello di quanto realizzato in Cina».