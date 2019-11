Vino italiano, record per l’export ma la Francia domina con gli Champagne low cost

Come accennato, continuano a regalare soddisfazioni al vino made in Italy gli Stati Uniti (+5%) che si confermano primo mercato al mondo, anche se l'Italia si colloca al di sotto dell'andamento del mercato (+7,5%) e soprattutto distante dal competitor Francia (che con una crescita dell'11,4% si avvicina al traguardo dei 2 miliardi di fatturato negli Usa contro gli 1,8 dell'Italia).



Effetto bolla pre-dazi per il vino francese

«Sul dato francese – ha spiegato il responsabile dell’Osservatorio Vinitaly-Nomisma, Denis Pantini – pesa però la corsa agli acquisti di vino francese effettuata dagli americani prima dell’avvento dei dazi voluti dal presidente Trump. Pertanto è molto probabile che a partire dai primi mesi del 2020 gli effetti dell’inasprimento tariffario si faranno sentire sui vini francesi e in particolare sulla fascia media dei rossi e sui rosé de Provence, segmento sul quale i francesi hanno basato le positive performance recenti».

Dal punto di vista merceologico il made in Italy è dato recupero con i vini fermi (+3,3%), che sono anche quelli che più hanno sofferto negli ultimi anni, mentre gli sparkling ovvero gli spumanti – protagonisti dell’exploit recente targato Italia – vedono la propria crescita rallentare a +5,8%, per effetto anche della contrazione in Uk.



Da dove nascono le difficoltà del Prosecco

Ed è proprio nel Regno Unito che si sta registrato una vera e propria guerra a colpi di flute con la Francia decisa a riconquistare a tutti i costi quote di mercato.

Un mercato che complessivamente secondo le stime dell'Osservatorio Vinitaly-Nomisma dovrebbe incrementare i propri acquisti di vino di circa l'8%. Un progresso di cui però non beneficerà il vino italiano previsto infatti in calo del 3%. Un risultato negativo dovuto proprio alla locomotiva che ha trainato negli scorsi anni le esportazioni italiane: gli spumanti.

Il segmento degli sparkling made in Italy infatti si avvia a chiudere l’anno Oltremanica con un calo nelle vendite del 6%. Un passo indietro del quale beneficiano gli Champagne che mettono a segno in Gran Bretagna un balzo di ben il 34% in un anno.

«La repentina inversione di tendenza nel Regno Unito – ha spiegato il dg di Veronafiere, Giovanni Mantovani – ha un motivo su tutti: la Francia nel Regno Unito pur di strappare quote di mercato al Prosecco italiano ha abbassato il prezzo dei propri Champagne di oltre il 25%, e questo rappresenta un evento forse più unico che raro per le bollicine transalpine».



D’altro canto nell'ultimo quinquennio il Prosecco nel Regno Unito era cresciuto del 163%. «Nel recente passato - ha concluso Denis Pantini dell'Osservatorio Vinitaly-Nomisma - lo scenario è mutato in modo repentino, basti pensare che solo nel 2013 lo Champagne valeva il triplo delle nostre bollicine, nel 2015 il doppio e nel 2018 si era visto sorpassare proprio dal Prosecco. Da qui è partita la rivincita francese”. All'Italia la prossima mossa.