Vino, l’export verso i Paesi extra-Ue batte quello europeo

Intanto da un’analisi di Coldiretti presentata in occasione dell'Assemblea nazionale, l’avvicinarsi della Brexit fa volare del 13% le esportazioni di bottiglie di Prosecco in Gran Bretagna, «dove è corsa agli acquisti per fare scorte del prodotto Made in Italy».

«Un record storico per il Prosecco con quasi una bottiglia

esportata nel mondo su tre che – sottolinea Coldiretti – è stata spedita nel Paese della regina Elisabetta. A spaventare è il rischio che il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna possa essere colpito dalle barriere tariffare e dalle difficoltà di sdoganamento».

Tornando ai dati Ismea, si è registrato un aumento dei quantitativi esportati del 22%, in corrispondenza di prezzi mediamente più bassi anche del 27% rispetto all’anno scorso, con il risultato di una perdita di alcuni punti percentuale in valore.

«Prosegue la crescita degli spumanti (+9% in volume e +5% in valore) e risultano in decisa progressione anche i vini Doc (+8% in valore), soprattutto fermi», conclude l’Ismea.